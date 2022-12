¿Qué pasará con precio de tortilla en 2023? Encargados de expendios declaran

Tortillerías de la ciudad no prevén un nuevo incremento en el kilo de tortilla para el siguiente año y señalan que, de aplicarse, lo darían a conocer con anticipación a sus clientes. Hasta ahora, el precio varía entre tiendas y tortillerías, en algunas se puede comprar desde los 16 y hasta los 20 pesos.

Karen Michelle, de la tortillería Altamirano, sostiene que el precio actual en ese negocio es de 18 pesos, pero a inicio de año costaba 16, por lo que durante este 2022 tuvo dos aumentos y no se espera uno nuevo. “Hasta el momento no nos han comentado nada de que vaya a subir”, dijo la vendedora de la tortillería.

El incremento se dio también en el kilo de masa que estaba en 10 pesos y ahora cuesta 13 pesos. En ese establecimiento se coloca el precio de la tortilla “taquera” que venden en 19 pesos, y aprovechan para vender totopos en 20 pesos y tostadas en 23.

Pese a ello, refirió que el consumo de tortillas no ha disminuido por parte de las familias, “sigue todo igual, todo sigue igual, de hecho, creo que es indispensable para las familias”.

Insistió en que cuando se avecina un aumento, colocan un anuncio en la tortillería para avisar a sus clientes de ello y que no sean sorprendidos. En otra tortillería del centro , el kilo está en 19 pesos como se expone en una cartulina a la entrada.

Allí, aunque no pudieron asegurar que no haya aumentos durante el siguiente año, explicaron que no se prevén durante el primer mes de 2023. La tortilla ha sido de los alimentos que han tenido más incrementos en los últimos años, aun cuando no puede faltar diariamente en la mesa de las familias mexicanas.

Otra vendedora recordó que, desde el año pasado, el costo de las tortillas aumentó 3 pesos pues se venía dando a principios de 2021 en 12 pesos y para julio de este 2022 subió a 15 pesos, así estuvo hasta finales de julio que les notificaron que subiría entre 4 y 5 pesos dependiendo de la zona.

¿Qué pasará con los precios de Veracruz-Boca del Río?

Hasta el momento industriales de la masa y la tortilla de Veracruz y Boca del Río no tienen contemplado realizar ajuste en el precio de este producto en lo que resta de diciembre y parte de enero.

Dicen que hasta ahora los precios del gas y la harina que son los principales insumos para la elaboración de estos productos se mantienen estables, por lo que no hay justificación para aplicar un nuevo ajuste, comenta Jaime Vergara, comerciante del municipio de Boca del Río.

Actualmente el kilo de tortilla oscila en los 22 a 24 pesos el kilogramo y el kilo de masa se adquiere en 12 pesos. La diferencia entre unos y otro establecimiento se debe al tipo de masa que es utilizado, pues mientras algunos muelen su propio maíz para abaratar costos, otros utilizan harina de marcas como Maseca.

Aunado a que hay que recordar que el precio de la tortilla está liberado, de acuerdo a la oferta y demanda, por lo que dependiendo de la ubicación y necesidad del establecimiento comercializan este producto.

El comerciante estima que en todo caso pudieran contemplar un nuevo ajuste después de la segunda quincena de enero, que es cuando normalmente los proveedores les avisan de los incrementos en los insumos.

De ser así podría aplicar un aumento de 50 centavos a un peso al kilogramo de la tortilla. “A la mejor estaríamos pensando un incremento como de 50 centavos porque ahorita está estabilizado todo. De hecho el gas bajó un poquito pero tampoco hay que olvidar que en enero todo sube. Los insumos fuertes de una tortillería es la harina y el gas, con que uno suba ya desequilibra todo”, expone.

Aunque también aclara que el ajuste al kilo de la tortilla es decisión de cada dueño de acuerdo a sus gastos, pues algunos no son propietarios de los locales y deben de pagar renta y se deben tomar en cuenta los gastos de los empleados y el resto de los servicios básicos.

Reconoce que como todo incremento representará un impacto en las ventas, pero sería ligero y temporal para después estabilizarse al ser uno de los principales productos que no faltan en las mesas de las familias veracruzanas.

Cada zona mantiene un precio entre los 16 y 24 pesos el kilogramo | Foto: David Bello

En enero sí podría aumentar, admiten

Sin embargo, Rafael Lindo Chaga, presidente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo advirtió que en enero del próximo año el precio del kilogramo de la tortilla podría llegar a los 25 pesos, esto debido al alza imparable de los insumos como el fertilizante y a la baja producción de maíz interna.

No es porque realmente el precio les vaya a beneficiar a los productores como tal, sino porque hubo una alza en los insumos y fertilizantes

El líder campesino menciona que esto ha dejado como consecuencia que el maíz que anteriormente estaba en 5 mil 500 pesos la tonelada, al día de hoy se encuentre en 8 mil 500 pesos y pueda llegar incluso a los 10 mil 500 pesos la tonelada.

“Al final hay alguien que paga esto y es el consumidor porque la masa tiene que subir, la tortilla, la maquila. Sí hay una población afectada. Yo creo que va a impactar en un alza de 15 por ciento a la población, principalmente a quienes compran trigo”.

En ese sentido señala que el impacto inflacionario se verá reflejado el próximo año y quien pagará las consecuencias será el consumidor final. De ahí que insiste en que el próximo mes de enero la tortilla podría llegar a los 25 pesos el kilogramo.

(Con información de Danytza Flores)