Llegó de Bolivia para estudiar astrofísica: Frida Grandi comparte su vida con autismo

Frida Grandi Liceaga se quiere dedicar a la astrofísica y ya cursa el octavo semestre en la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana, que recientemente la reconoció por su promedio de 10. También estudia idiomas y la carrera de Biotecnología. Con un dejo de nostalgia expresa que así también se vive el autismo.

La joven universitaria puntualiza que por eso se debe hablar del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y visibilizarlo, porque no hay uno solo y ante la sociedad hay quienes pueden pasar desapercibidos y enfrentarse a la incomprensión, al maltrato y discriminación.

En entrevista, menciona algunas de las necesidades de esta población, cómo es su vida de mujer independiente, autocuidadora y con una labor como traductora en casa para costear sus gastos y los de su gatita Mina.

Originaria de Bolivia, con nacionalidad mexicana, ella eligió a Xalapa para formarse profesionalmente y dar continuidad al gusto por la ciencia inculcado por su padre, ya fallecido.

Salud

En apariencia, su vida es como la de cualquier otra persona que se esfuerza por salir adelante, sin embargo, al hacer un recuento del pasado señala algunas barreras por su discapacidad psicosocial.

¿Cómo se dio cuenta que tiene autismo?

Por no presentar déficit en lenguaje o en habilidades motrices, solo era vista como una niña y adolescente con mayor sensibilidad al ruido y a las aglomeraciones, una chica que tenía constantes dolores de cabeza y prefería estar sola, leer y sentirse segura en su espacio, con su propio orden y objetos de valor personal.

Y es que en el TEA hay personas extremadamente sensibles a algunos estímulos del ambiente, los cuales pueden ser no solo molestos sino dolorosos y desencadenantes de estrés y ansiedad, sin que estén conscientes de ello.

Con afectaciones en el estado emocional y la salud mental y física (tiene fibromialgia), Frida se pronuncia por el acceso a diagnósticos tempranos y gratuitos como parte de los servicios de salud, pues tiene 25 años y apenas hace dos fue diagnosticada.

| Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Es importante que haya una ley que proteja a las personas hipersensibles al ruido pues es frustrante que no haya quien nos ampare. En los trabajos también se debe tomar en cuenta al autismo; creo que se debe empezar con pequeños cambios y recordar que lo que no se nombra y no queda por escrito no se reconoce”, expresa.

“Tener leyes específicas para las personas con discapacidad se vuelve un derecho y no un favor, y nosotros solo pedimos hacer válidos nuestros derechos humanos. También creo que debe haber protección en general, pues en mi caso soy mi propia cuidadora”, dice con una sonrisa en los labios.

Luego de su jornada escolar, donde graba sus clases para luego repetirlas en casa, Frida comparte que se esmera en estar en constante aprendizaje y buscar una labor “vía remota”, pues es la manera en la cual le es más fácil acceder al mercado laboral.

Ahora es traductora y estuvo en un “call center”, pero tiene fresco en la memoria el haberse desempeñado como “hostess” en una cafetería sin decir que era una persona autista por temor a no ser contratada.

“Un día, había mucho ruido y mucha luz. Tuve una crisis… Y sí, de recursos humanos me llamaron para decirme que no había más trabajo. Por ‘políticas de la empresa’ me despidieron”.

| Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Como injusta, discriminatoria y de gran impacto describe esta práctica, pues no contemplar “ajustes razonables” que garanticen su permanencia les impide la accesibilidad a un trabajo con el cual puedan tener sus propios recursos económicos. En su caso, incluido el pago de alquiler del lugar que habita.

Violencia de género

¿La discapacidad psicosocial debe atenderse con perspectiva de género? “Sí, porque muchas veces las mujeres autistas no solemos reconocer cuando hay violencia en el noviazgo sino hasta mucho después”.

A partir de su experiencia, dice haberle costado entender que pasaba una situación de violencia, lo cual la lleva a afirmar: “Las mujeres autistas somos más vulnerables a que nos violenten porque tomamos las cosas de manera más literal o tenemos una forma de procesamiento diferente”.

| Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Si mi pareja me decía ‘yo lo hago porque te quiero’ -en mi cabeza no existía un orden de las relaciones preconcebido-, entonces pensaba: la persona que me quiera me va a hacer esto. Lo hace más porque me quiere más”.

Expone la importancia de atender los casos de violencia contra las mujeres con perspectiva de inclusión; a ella le cuesta comunicar lo que le pasa y cómo se siente, y las terapias suelen ser más especializadas.

“Los roles de género también impactan, pues el ser más calladas o ser más complacientes hace que podamos adaptarnos más al ambiente, más rápido, e invalidemos muchos de nuestros propios síntomas”.

Frida, afecta a las animaciones, el color rosa, los muñecos y la música de Lana del Rey, solo por mencionar algunos de sus gustos, se distingue por el uso de sus inseparables audífonos rosa y por estar acompañada de su peluche Moly, que tiene el símbolo del TEA, el cual hace referencia a que el autismo es infinito, como toda la gama de colores del arco iris.

“No valemos solo por nuestro trabajo, valemos por las personas que somos, y es muy necesario crear conciencia, pero desde el entendimiento y cómo entendemos el autismo, incluso preguntándole directamente a las personas autistas”, indica para también invitar a escucharla cantar en su canal de YouTube @eatingbats7741.

