Avanzan las pláticas para reintegración de cámaras empresariales al CCE Veracruz: Luis Exome

Veracruz, Ver.- Avanzan positivamente las pláticas con los organismos empresariales que desertaron del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz.

Luis Exome Zapata, presidente del CCE, manifestó que en esta nueva etapa del Consejo Coordinador Empresarial trabajará con los mismos lineamientos que sigue este organismo a nivel nacional y buscará la unidad empresarial por el bien de los municipios de la zona conurbada.

Local

En ese sentido puntualizó que ya confirmaron su regreso a este organismo empresarial, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Asociación de Terminaleros de Veracruz y la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz ( AIEVAC).

El líder empresarial aseguró que, atrás está quedando la etapa de diferencias que tuvo la administración anterior con algunas cámaras empresariales y ahora se puede hablar de reintegración del CCE.

Es por ello que continuará las pláticas con el resto de las cámaras para invitarlas a regresar y fortalecer así el sector empresarial de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

"Estamos empezando a construir, a conciliar a los organismos que se habían alejado para que tengamos un consejo coordinador sólido para poder sentarnos con las autoridades. La verdad es que en esta nueva gestión todos somos iguales, todos somos pares y lo que vamos a trabajar que tengamos la unidad y un grupo muy compacto", manifestó el entrevistado.

Por último, descartó tener interés en buscar la alcaldía de Boca del Río y que le haya buscado algún partido político.

Su intención es seguir en el sector empresarial y de tener aspiraciones, sería la presidencia de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga a nivel nacional, mencionó.

“No, no he tenido acercamiento con partidos y ni suspiro. No tengo pensado ser candidato para ningún puesto de elección popular, yo estoy en el sector empresarial”, finalizó el también dirigente local de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga.