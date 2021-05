Bloquean para exigir seguridad y empleos

Veracruz, Ver.- En protesta por la inseguridad y la falta de trabajo, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Cemento realizaron un bloqueo parcial de la carretera Veracruz-Xalapa para exigir que se refuerce la vigilancia a través de operativos carreteros.

En voz del grupo de inconformes, Rocío Montes de Oca Ayala secretaria general del sindicato indicó los puntos carreteros más peligrosos en la entidad son Ciudad Mendoza, Martínez de la Torre, Misantla, Vega de la Alatorre y Palma Sola en donde no solo se llevan las unidades, sino que golpean a los conductores y les causan graves heridas.

“Muchos compañeros son asaltados ya no solo se llevan las unidades, sino que los golpean, los dejan maniatados, lastiman a los compañeros en toda esa zona de Ciudad Mendoza, Martínez de la Torre, roban la maquinaria completa y ya no pueden trabajar”, dijo.

Local Anuncia gobernador avances en materia de seguridad

Asimismo, demandaron al actual gobierno de Veracruz obra pública para reactivar el empleo debido a que atraviesan por una fuerte crisis que los está obligando a rematar sus unidades.

“No hay trabajo, le pedimos al gobernador Cuitláhuac trabajo, no sabemos qué está pasando ¿Por qué no hay obra?, somos de los estados que más dinero tienen y no sabemos dónde se va porque no se ve la obra pública, los compañeros transportistas se están viendo en la necesidad de vender sus unidades”, agregó.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

La protesta se llevó a cabo a nivel nacional para apoyar a los compañeros de la ciudad de México que están siendo despojados de los contratos colectivos de trabajo por otros sindicatos.

La manifestación de las unidades inició desde las 7:30 de la mañana en el tramo Oluta-Veracruz hacia la zona de Amapolas sobre el carril con dirección al puerto de Veracruz y regresaron por el otro carril hacia el punto de partida, provocando diversos problemas en la vialidad por espacio de dos horas.