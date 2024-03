¿Buscas albercas y balnearios en Xalapa y la región? ¡Te damos opciones!

Xalapa, Ver.- A pesar de que Xalapa no cuenta con playa, en los días primaverales y vacaciones de Semana Santa sí hay opciones para visitar lugares recreativos con agua o regalarse un día en alberca en alguno de los hoteles que promocionan el “Day pass”.

Una de las ventajas extras de la capital el estado es que por formar parte de una zona metropolitana tiene cercanía con Emiliano Zapata, con gran cantidad de balnearios y sus famosas aguas termales de Carrizal.

Estar en la capital del estado también permite la visita a los pueblos mágicos de Coatepec y Xico, donde además de cascadas, en los últimos años promocionan agradables estancias en villas, fincas, restaurantes campestres y hoteles-boutiques con acceso a ríos.

Hoy te damos algunas opciones. En Xalapa, la sugerencia es visitar la laguna de El Castillo. Ya sea en auto particular o en autobús, la ruta es sencilla, solo hay que dirigirse hacia Plaza Crystal- avenida Chedraui Caram.

Te recordamos que no hay costo para poder disfrutar este sitio, pero sí un exhorto para todos los visitantes: no dejar basura y no molestar a las aves, pues se trata de un periodo migratorio y este es uno de sus puntos de descanso. Si tienes suerte, podrás ver alguno que otro pelícano, pato canadiense o aves rapaces.

¿Cómo te vendría una albercada? En el Gran Hotel Xalapa, ubicado a solo unos pasos del parque Los Tecajetes, es posible con un costo accesible y no necesariamente tienes que consumir alimentos. El horario es de 9 a 19 horas, de lunes a domingo. Mayor información la obtienes en su Fanpage.

El conocido como “Day Pass”, que permite el uso de albercas en algunos hoteles sin tener que ser huéspedes, también está disponible en el Misión Xalapa de 20 de Noviembre, con piscina techada y climatizada.

Si esto es para ti, puedes tomar en cuenta a Villa Las Margaritas El Tejar o a HB, en Lázaro Cárdenas, donde el consumo de desayuno o comida “buffet” te da tu acceso a refrescarte. En sus cuentas de Facebook encuentras todos los detalles, igual que de las siguientes recomendaciones.

En los alrededores de Xalapa, para alejarse del bullicio y relajarse en lugares campestres, la sugerencia es conocer las promociones de Villa Los Maquiques, Hotel Pedregal y una alternativa muy particular, Villas Wolf sanctuary & Spa.

A solo 45 minutos de Xalapa, en Villas puedes descubrir los beneficios del temazcal. El “Day pass” incluye saber más de la barroterapia, realizar caminatas, entrar a alberca de agua de manantial y hasta recibir un masaje de pies a cargo de especialistas: ¡Unos peces!

Te recordamos que hay invitación para sitios que se han vuelto una tradición, como la alberca Los Limones, en Camino a las Haciendas 12 del municipio de Coatepec, que abre de 9 a 18 horas con un costo de 60 pesos y la nueva opción del uso de asadores con una cuota adicional.

Si buscas algo más curativo, no te pierdas el Balneario Agua Alegre, en Río la Marina de Coatepec. Algunos de sus servicios son alberca, tobogán, “camping”, temazcal, apiterapia y mucho más. Abre de 10 a 16 horas y puedes saber más en su Facebook.

En Emiliano Zapata, los infaltables son Carrizal, el lugar de las aguas termales a las cuales se les atribuyen propiedades curativas. También hay oportunidad de entrar al río y divertirse en un tobogán. El costo es de 125 pesos.

Los Pocitos, parque acuático en la localidad La Cumbre, abre todos los días de 9 a 19 horas y sus albercas son de agua de manantial. Quien no tenga auto y viva en Xalapa, a Los Pocitos puede llegar en autobús; las paradas son en Agua Santa y plazas Ánimas y Américas. El costo de acceso es de 100 pesos.

Las mencionadas son solo algunas de las muchas alternativas para disfrutar estos días. No olvides los restaurantes de Xico con acceso al río ni tampoco la existencia de Tuzamapan, Apazapan y, por supuesto, Jalcomulco.