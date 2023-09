¿Alguien los quitará? Cables cuelgan en centro histórico de Veracruz

Veracruz, Ver.- Cientos de cables cuelgan en las principales calles y avenidas del primer cuadro de la ciudad así como en la zona de mercados sin saber si representan un riesgo para la ciudadanía. Nadie sabe a quién pertenecen ni cómo llegaron, incluso algunos son tan antiguos que se volvieron parte del inmueble.

Comerciantes de la avenida Independencia, comentan que la mayoría de los cables son de la compañía de teléfonos, debido a que años atrás las plantas altas de los locales fueron oficinas y se hicieron contrataciones con dicha empresa.

Te puede interesar: Cierran negocios y no hay más oferta comercial en centro de Veracruz, señalan

¿Quiénes colocaron los cables en centro histórico?

Sin embargo, al irse desocupando los locales, los cables quedaron en desuso y no se retiraron. “Aquí arriba había oficinas y creo que los cables que están colgando son de teléfono, pero ya solo se ocupa la parte de abajo y no se hacen contrataciones de teléfono, todo es celular, si llevan bastante tiempo colgando, la verdad no estoy muy seguro pero no tienen corrientes porque si ha habido gente que jugando se impulsa para tocarlos”, comenta uno de los trabajadores de una tienda de ropa de la avenida Independencia con Rayón.

Nadie regula la instalación de cables y el retiro | Foto: Raúl Solís /Diario de Xalapa

Local ¿Seguros en estacionamientos? Sitios de Xalapa que cuentan con requisito

Algunos cables se encuentran muy elevados, pero también hay otros que cuelgan y de un impulso pueden ser alcanzados. “No sé si tengan corriente, han de ser cables de teléfono pero yo no los he tocado nunca, hay algunos que están conectados con los cables de los postes de luz, no se sabe cuál es cual pero mejor ni tocarlos, no vaya ser la de malas”, expresó la señora Carmen Morales Jácome, mientras camina por el corazón de la ciudad.

Aunque la mayoría de los cables cuelgan, también hay otros que se encuentran en las banquetas, donde incluso se han registrado accidentes porque la gente se ha enredado con ellos.

“Aquí en la esquina de Independencia y Canal hay unos cables, ya tiene varios meses y están enredados en el suelo, principalmente niños que van corriendo se han llegado a enredar y me parece que un día que llovió se cayó una señora, no sabemos si se enredó o por el suelo mojado”, comentó otro de los empleados de las tiendas que se encuentran en la zona.

Vuelve a leer: ¿No más calles resbaladizas? Analizarán cambios en banquetas del centro de Xalapa

En el área de mercados, sobre la avenida principal también hay varios cables sueltos aunque algunos son utilizados por los comerciantes que se instalan sobre la banqueta y otros simplemente quedan volando sin saber si tienen corriente o no.

¿Qué dice la alcaldesa Patricia Lobeira sobre los cables?

Local ¿Dónde se abordarán los tranvías turísticos de Veracruz?

Cabe destacar que a principios de este año la presidenta municipal de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes reconoció el problema por los cientos de cables que cuelgan en las calles.

Incluso afirmó que ante la ausencia de una ley federal contra las empresas cableras, el ayuntamiento de Veracruz tomaría acciones ante el riesgo de accidentes

Hizo referencia que durante el 2022 se aplicaron alrededor de tres multas contra empresas como Total Play y Megacable ya que se reportaron algunos accidentes; uno en específico de una persona que se enredó con un cable y tuvo lastimada la pierna por varios meses.