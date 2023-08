Con productos frescos y talleres, Tianguis Agroecológico celebra aniversario

Xalapa, Ver.- En el supermercado la gente puede encontrar quizá música bonita, comida procesada y nada de relaciones, pero en el Tianguis Agroecológico de Xalapa las familias se encuentran con camaradería, alegría, humanidad, “el aderezo perfecto para nuestros alimentos”.

El investigador de la Universidad Veracruzana, Miguel Ángel Escalona Aguilar, recordó que desde hace 20 años que iniciaron como Mercado Ecológico Ocelotl surgido en el municipio de Teocelo por una iniciativa municipal que buscaba impulsar la agricultura ecológica, el objetivo ha sido acercar a las y los productores a las y los consumidores, formarse en el tema del consumo y recuperar el sentido de la convivencia familiar.

“Cuando uno va a un supermercado o mercado va a comprar, cuando viene al tianguis viene a convivir, a comer, a que la familia esté, a reencontrarnos y recuperar esta cuestión de la camaradería y de una economía más justa y solidaria. En ese sentido, el tianguis desde sus orígenes plantea estos objetivos”.

Aunado a ello, también se encontrarán con una diversidad amplia de productos, muchos alimentos frescos, huevos, quesos, panes, casi toda la canasta básica, lo mismo que con talleres, semillas para iniciar huertos, pero sobre todo con alegría y amor / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

La cultura es otro elemento clave de ese lugar, lo mismo que la recuperación del tejido social pues en un escenario de violencia, contar con espacios de convivencia libres y sanos, es importante, agrega.

¿En dónde se ubica el Tianguis Agroecológico de Xalapa?

Actualmente en la nueva sede ubicada en Diego Leño número 41 en la colonia centro, se concentran 25 productores; se trata de un espacio con áreas verdes, ubicado muy cerca de un lugar emblemático de la ciudad como el parque de Los Berros.

“En este barrio que tiene tanta vida en el sentido de la comida, paseo, el tianguis se inserta como un elemento más de este espacio que es esta calle de Diego Leño donde hay muchas posibilidades y esperamos que el tianguis agroecológico sea una nueva posibilidad para las personas que viven aquí y para toda la gente que quiera venir”.

Cada vez más personas buscan alimentarse bien

En su opinión, la pandemia del Covid-19 ayudó mucho a la población a reflexionar sobre su forma de consumo.

Por ello son cada vez más las personas que buscan alimentos frescos, sin químicos y que quieren alimentarse bien.

“La pandemia lo que nos evidenció es que nuestra alimentación no es adecuada, que podemos cultivar alimentos en nuestra casa, que puedo regresar a la cocina y que tengo que cuidar mi salud. Toda la comida procesada y ultra procesada es muy dañina, causa sobrepeso y obesidad y hoy las personas están buscando cada vez más alimentos frescos, alimentos sin productos de síntesis química, pesticidas y plaguicidas y alimentarse bien”.

Recordó que hace 20 años se pusieron como meta que en el país se tuvieran 100 mercados y ahora hay más de ese número en varias ciudades y estados.

Las actividades por el aniversario

Por el aniversario que cumplen este mes, el Tianguis Agroecológico de Xalapa durante cuatro domingos tendrá actividades bajo sus cuatro principios: conocer a los productores; la formación con la impartición de talleres; el apoyo técnico para que la gente se acerque y se pueda apoyar en la elaboración de huertos por ejemplo y finalmente, la cultura alimentaria.

“México tiene una cultura alimentaria muy importante, alimentos de alto valor nutritivo entonces vamos a celebrar esa parte invitando a las personas que gusten venir, en cada puesto vamos a tener algo para degustar de los productos que nosotros elaboramos para que degusten y vean que nuestra cultura alimentaria es muy grande”.

Para Miguel Escalona quien acuda al tianguis se podrá encontrar con “personas”, porque uno de sus dichos es que “hay que darle rostro a la comida”, lo que no sucede en otros espacios comerciales.

“Yo puedo entablar un dialogo con la persona por si dudo del origen de los productos y esa persona no solo me va a dar la información de cómo produce, sino que muy probablemente me va a invitar a la casa para que vea cómo produce y entonces le damos rostro a la comida”.

La pandemia del Covid-19 ayudó mucho a la población a reflexionar sobre su forma de consumo / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

