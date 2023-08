Familiares de cafetaleros detenidos reprochan falta de intervención de autoridades

Familiares de los cafetaleros acusados por la empresa Agroindustrias Unidas de México (AMSA) que forma parte del Grupo ECOM, insistieron en su llamado a las autoridades para intervenir en ese proceso en el que les señala de haber incendiado un beneficio de café en Ixhuatlán del Café el 24 de enero del año pasado, al asegurar que tiene pruebas que el día del siniestro ellos no estuvieron presentes.

¿Qué personas siguen detenidas?

A casi tres meses de la detención, Eligio Ruiz, hermano de Cirio quien ya fue liberado, expuso que él no estuvo en el incendio y que, si bien tres de los cinco acusados están libres, aún están en prisión Viridiana, ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café y Crisanto.

“Ya van tres meses que no ha habido una intervención por parte del gobierno estatal y federal, hemos estado diciendo, presentado como familiares de los acusados que es falsa esta acusación de AMSA, de ECOM, que es fraudulenta y que es necesario que intervengan pronto porque no es justo”.

Local 40 mil afectados: marchan jubilados en Xalapa para exigir activación de seguro de vida

César, sobrino de Viridiana, agregó que cuando el incendio ocurrió, la ex alcaldesa se encontraba en Querétaro en sus clases de Maestría por lo que tampoco estuvo allí.

“Ella acudió a su clase presencial en eso días, incluso el día de dicho incendio ella no tenía forma de haber llegado a Ixhuatlán y estar presente. La gente de Ixhuatlán está consciente, enojada, triste de que ella esté pasando por esta situación, ya que es muy querida allá. La madre de Viri está sola en casa, es una persona de la tercera edad y esto la tiene muy mal”.

Maricruz, esposa de uno de los acusados, dijo que la empresa está actuando como “castigo” contra los productores, pues no es la primera vez que hay diferencias y que hay incluso un video donde el día del incendio su esposo estaba con su familia en su casa.

Por su parte, el asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, Fernando Celis Callejas se sumó al llamado al gobierno federal para intervenir y detener ese proceso legal en contra los productores de café.

Otra de sus demandas es que la empresa trasnacional ECOM se desista de la demanda | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Ya asistimos a reuniones con el gobierno federal, la presidencia y la Secretaría de Gobernación y se ha acordado que ellos van a intervenir para revisar y que se maneje de manera adecuada esta acusación que realizó la empresa AMSA, Agroindustrial de México que metió a la cárcel a cinco personas”.

Te puede interesar: La Leyenda de Chucho el Roto, 17 años de lucha contra tarifas de luz eléctrica

Recordó que, aunque ya se liberó a tres de las personas detenidas, siguen demandando que se deje en libertad inmediata a Viridiana y a Crisanto.

“La información que tenemos es que el mismo gobierno federal había recomendado que no ameritaba que estuvieran en prisión, es irregular que estén en prisión, el delito no lo amerita, pero, además, van a comentar las esposas y familiares, los acusados no estaban en ese lugar, estaban en sus casas”.

Aunado a ello, explicó que, aunque se liberen, el juicio persiste, por lo que otra de sus demandas es que la empresa trasnacional ECOM se desista de la demanda.

“Además de los que se detuvieron hay otros siete con órdenes de aprensión, esta empresa actuó de manera muy abusiva y se ve que tiene la protección de otras empresas, funcionarios del gobierno estatal y funcionarios del gobierno federal que están obstaculizando el que se pueda liberarlos”.

Las personas detenidas son acusadas por presuntamente incendiar un beneficio de café en Ixhuatlán| Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Incluso dijo que hace unos días, le hablaron a uno de los compañeros acusados y le dijeron que estaba dispuestos a terminar con esto y que pudiera haber un acuerdo; pero después al interior de la empresa decían que los cafetaleros ya habían aceptado reponer el daño y que hasta iban a dar un pago, lo que es falso.

“¿Quiénes están atrás de la empresa AMSA? Hay otras empresas, hay funcionarios estatales, federales y es un caso evidente de corrupción y si la presidencia todos los días dice que hay que combatir la corrupción, pues aquí está un ejemplo claro, hay colusión de funcionarios y empresarios en un abuso gravísimo, prácticamente es una venganza por lo que protestaron contra los bajos precios de café. Hay un caso de Adolfo, él está en silla de ruedas, no participó nada en las manifestaciones del año pasado, pero una asamblea en 2020 públicamente acusó al gerente de la empresa de que no cumplía un pago, porque el agua que necesita la empresa pasaba por su terreno, por eso lo metieron a la cárcel, es una venganza y abuso directo”.