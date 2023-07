¿Logran sus objetivos los movimientos sociales en Veracruz? Investigadora explicó

En el estado de Veracruz no es triunfal la participación o logros de los movimientos sociales porque las problemáticas continúan, afirmó la investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, Beatriz Torres Beristaín.

Señaló que, aunque ella ha estado más cerca a los movimientos con vertiente ambiental, son éstos los que cada vez atraviesan más otros aspectos como el productivo o relacionados con la vivienda.

En el estado, agregó, los grandes proyectos tienen la puerta abierta con el mito del desarrollo y el empleo, pero en la sociedad no se ven grandes avances en el poder adquisitivo “y que los pobres dejen de tener las problemáticas sociales que tienen, acceso a educación o salud de mejor calidad”.

Campo, bajos precios y problemas ambientales, temas detrás de protesta cafetalera | Foto: David Bello

¿Qué movimiento social ha tomado fuerza en Veracruz?

Local Sigue sin aparecer el reportero de Nanchital, Juan Carlos Hinojosa Viveros

Actualmente, refirió, ha tomado fuerza el movimiento cafetalero con la aprehensión de cuatro líderes y la ex alcaldesa de Ixhuatlán del café, tres de ellos liberados, lo que está relacionado con una problemática del campo, social, de los bajos precios y ambiental por las nuevas formas de producción de café.

“Yo creo que el movimiento cafetalero por ejemplo es un movimiento campesino que tiene que ver con la parte productiva y lo ambiental. Ese es uno y está relacionado a la protesta, pero no todos son de protesta, hay otros que son más como iniciativas como el movimiento agroecológico que siento que también está cobrando relevancia”.

Un caso emblemático, señaló, es el proyecto minero de Caballo Blanco que, si bien se logró detener, no es una determinación definitiva.

“Yo podría decir que en el caso de Caballo Blanco que es uno de los casos emblemáticos sí se logró detener por el momento; es decir, el proyecto sigue en pie, no es que esté cancelado, hay un momento en que se supone que no avanza, pero un proyecto de esa envergadura me parece que como no hay una determinación total de la autoridad diciendo que se ha cancelado, está en stand by”.

En el caso de los proyectos hidroeléctricos refirió, hay varios que se han parado como el de Jalcomulco y que se estaba también por la realización de la presa de propósitos múltiples de Xalapa y que se logró detener, pero no se sabe si se moverá solo de sitio o si habrá otro intento por instalarla.

Lee más: Comisión de familiares de cafetaleros insiste en liberación de Crisanto y Viridiana

“Entonces como que también falta una determinación más fuerte por parte del gobierno de asegurar a los ciudadanos de que ciertos proyectos no se van a realizar por sus consecuencias ambientales y sociales, como que también ahí la dejan un poquito y entonces siempre están latentes lo cual es un problema”.

¿Qué problemas trae la invasión de tierras?

Otros movimientos están relacionados con la invasión de terrenos y la búsqueda de viviendas, lo que se ha convertido en una moneda de cambio en muchos gobiernos.

Local Productores de café obtienen sólo el 15% del costo final del aromático: Sedarpa

“Jugar con esta demanda, a veces a ciertos grupos políticos se sabe que muchas veces después de elecciones hay un alza en invasión de tierras y no son solo tierras invadidas sino a veces cedidas por compromisos políticos partidistas y eso tiene una parte que es real que es la solicitud de vivienda, pero a veces el precio para la ciudadanía es muy caro”.

Y es que esto se relaciona con la pérdida de zonas boscosas, que eran cafetales o para cultivo pues se da la expansión de la mancha urbana de una mala manera, a lo que se suman los de expansión inmobiliaria de mayor altura y que incluye la compra de terrenos donde se tala y construye sin permiso que genera en ocasiones movilizaciones ciudadanas que luchan por la conservación de sus espacios verdes.

“Aquí en Xalapa y la región está lo de la movilización ciudadana alrededor del Archipiélago de Bosques y Selvas de Xalapa que está buscando la conservación de esos poquitos espacios y me parece relevante este caso porque es una de las tantas áreas naturales protegidas, las demás casi no tienen esta movilización ciudadana porque están más en áreas rurales, esta sí la tiene porque está en medio de una zona alrededor de Xalapa y Coatepec y por eso ha cobrado cierta importancia”.

¿Cuál fue la importancia del Centro de transferencia de residuos en Amatlán?

Sobre el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en Amatlán, dijo que alrededor de este proyecto también se dio una movilización ambiental que no surge de la nada, pues generalmente se dan donde ya había movimientos anteriormente y que se logró detener.

Vuelve a leer: Protestan en inauguración del Primer Festival de Café; ¿cuál fue el motivo?

“Donde ya había una conciencia ciudadana alrededor del tema ambiental y por eso rápidamente se organizan en contra de este proyecto que ellos sentían que no era conveniente por la ubicación y hay que hacer una diferencia que no está la gente muchas veces en contra del proyecto en sí mismo sino de la ubicación o de las consecuencias que va a traer a sus vecinos”.

Y es que refirió que a estas personas que se oponían desde la primera ubicación se les manejaba que era gente en contra del medio ambiente que no piensa en los demás, por lo que cuestionó, “qué persona va querer un centro de transferencia a lado de su casa”.

Local Taxista protesta en la calle Enríquez; acusa a elementos de SSP por acoso y ataque

Agregó que es fácil ubicar las problemáticas sociales y ambientales en las zonas más pobres, por lo que se trata de una situación de justicia social y ambiental.

“Cada vez vemos que las zonas donde ponemos un tiradero a cielo abierto o en este caso un centro de transferencia, aun así, sigue siendo era de Córdoba y se ponía en los límites con otro municipio con menos poder adquisitivo y económico que es Amatlán; el Centro de Transferencia de Orizaba está también en otro municipio y así podríamos ver cómo está ubicados por ejemplo los tiraderos a cielo abierto de Veracruz o los sitios contaminados y siempre están vinculados con zonas más pobres y gente que se tiene que estar acostumbrando y siendo afectado en su salud por estos lugares”.

¿Cómo afecta a la sociedad la contaminación de ríos?

Refirió que en el estado existe una contaminación de todos los ríos y ello ha hecho que existan micromovimientos sociales junto a cualquier río contaminado que existe, pero muchas de éstas son incipientes.

“Porque los vecinos que vivimos junto a un río contaminado sabemos que esa es fuente de enfermedad y muerte y cuando vivimos junto a un río limpio, es recreación, es belleza, es hermosura, es dador de vida alrededor, pero lo contrario está bastante grave y desgraciadamente en Veracruz tenemos un grave problema con los ríos sucios”.

Recordó que hace un par de meses, cuando se iniciaron las lluvias incipientes en varios lugares del estado se reportaron espumas en los ríos, lo que generó movilizaciones, pero “incipientes, no se logra convertir en un movimiento de defensa tal cual porque además no hay mecanismos para que la autoridad atienda esas problemáticas”.

Local Ganadero denuncia extorsión, amenazas y robo de 30 búfalos en Coatzacoalcos

En el caso de la problemática alrededor de la nucleoeléctrica Laguna Verde, dijo, nunca ha habido una conformidad total pues como muchos otros, son temas que siguen latentes y que no se acaban de resolver.

“De repente hay noticias de que a lo mejor el reactor tiene problemas, de que, si se va a hacer un basurero cerca, entonces sí siento que estas problemáticas siguen latentes y no se acaban de resolver, pero llegan otras a lo mejor más inmediatas y que hay solventar como ahorita la sequía, entonces otros problemas pasan a segundo lugar, no es que desaparezcan solamente la urgencia hace que estén como en otro lugar”.