¿Caíste en el fraude bancario "phishing"? Empresa te explica cómo evitarlos

Este 2023 los fraudes financieros digitales se incrementarán a través de técnicas como el conocido como phishing, que es cuando supuestos asesores bancarios obtienen datos personales como contraseñas de las tarjetas de crédito y débito, prevé Tenable, empresa gestora de riesgos cibernéticos.

Veracruz es la séptima entidad con mayor número de reclamaciones por cobros indebidos de parte de instituciones financieras de enero a agosto del año pasado, muestran cifras de la Comisión Nacional de Protección a Usuarios de Servicios Financieros.

Estos fraudes, advierte la Condusef, comienzan con una llamada. Lo más común es que llame a supuesto asesor de banco dice que alguien intentó hacer una compra con tu tarjeta, te menciona el monto y el producto que quisieron comprar; la reacción es de indignación y miedo, pues se pueden perder los ahorros.

Exhorta a que en esa situación no dar los datos al “asesor” que te ofrece una solución, porque de esa manera se convierten en víctimas de fraude.

En su portal en línea, la Condusef advierte que este año se incrementarán los fraudes financieros digitales a través de técnicas como el phishing, que es la modalidad de fraude cibernético que tiene como finalidad conseguir información personal como contraseñas, NIP, números de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito y demás datos de identidad para hacer mal uso de ellos.

Expone que de acuerdo a las cifras de “Security Report, Latinoamérica 2022”, realizado por ESET, una compañía de software especializada en ciberseguridad, México es el segundo país de América Latina que sufre más ataques de phishing con la intención de llevar a cabo algún tipo de fraude.

Agrega que aunque la adopción y el uso de tecnologías ha facilitado las actividades diarias, también es cierto que nos expone a diversos fraudes. Una investigación detecta vulnerabilidades en aplicaciones, redes sociales, plataformas de streaming, sistemas operativos o hardwares latinoamericanos, los cuales rompieron un récord en 2021, con un promedio de 4 mil 100 ataques diarios.

Un dato relevante son las reclamaciones ante la Condusef por fraudes digitales, de enero a octubre de 2022 se registró un aumento de 9.5% en las denuncias, en contraste con los fraudes tradicionales y el robo de identidad que van a la baja.

Además, de los 6 mil 172 millones de pesos que representan el monto total de reclamaciones requeridos a la banca múltiple, en dicho periodo, 3 mil 911 millones corresponde a posibles fraudes por transferencias electrónicas no reconocidas, compras no reconocidas o retiro móvil no solicitado.

¿Cuáles son los fraudes digitales?

Exhorta a informarse para saber detectar los fraudes digitales o cibernéticos que tienen buscan robar el dinero.

El phishing es la modalidad de fraude cibernético tiene como finalidad conseguir información personal como contraseñas, NIP, números de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito y demás datos de identidad para hacer mal uso de ellos.

Otro es smishing con que buscan hacerse de tu información confidencial, con la diferencia de que se origina desde un mensaje de texto (SMS); de hecho, esta amenaza ha evolucionado en los últimos años y ahora puede recibirse a través de un mensaje de WhatsApp.

También el vishing que es una variante de los fraudes anteriores, con la diferencia que ocurre a través de una llamada telefónica, por ello es importante estar preparados para identificarlas. En esta suplantan la identidad del personal de una institución bancaria (incluso de alguna empresa) y a través de una mentira y manipulación tratan de ganarse la confianza de las y los usuarios para obtener los datos de su número de tarjeta, código de seguridad (CVV), fecha de caducidad, entre otros.

Para evitar este tipo de fraudes, lo primero que se debe recordar es que ninguna institución financiera te solicita datos personales por correo, teléfono o mensajes. En caso de que te contacten por alguno de estos medios y te soliciten dicha información nunca reveles tus datos, cuelga inmediatamente y repórtalo al número oficial de tu institución o acude directamente a una sucursal.

Recuerda que los estafadores siempre intentarán llegar a ti llamando tu atención con promociones, ofertas laborales o de productos, incluso con sitios de tiendas en líneas falsas (marketplaces falsos). Recuerda nunca proporcionar datos o acceder a links sospechosos.