Canaco pide evitar aglomeraciones cuando llegue el Buen Fin

La Canaco-Servytur a cargo de Bernardo Martínez Ríos llama a la población en general a hacer compras responsables y prudentes durante la décima edición del Buen fin que se realizará del 11 al 20 de noviembre próximo para que los compradores asistan moderadamente y sin aglomeraciones a hacer las compras de su preferencia.



En otro tema, dijo no tener denuncias de acoso a empresarios por parte de la Dirección de Comercio local, ya que tanto ésta como la Dirección de Desarrollo Económico trabajan en coordinación con el consejo de salud para que los comercios de los diversos giros cumplan con la normatividad y se regularicen para obtener el código QR.

Local Llenan calles veracruzanos en su "nueva normalidad"

En ese contexto, explicó que se ha visto un buen aforo de empresarios y dueños de comercios con la finalidad de quedar registrados en un padrón de comercio para que las autoridades cuenten con el control tan importante en esta pandemia, lo que se reflejará en ayudarlos a entrar a la formalidad.



Iniciativa que esta cámara ve como la posibilidad de reactivar la economía de las empresas, no seguir perdiendo empleos y apoyar a los clientes a que adquieran bienes y servicios que no encontrarán a tan buen precio en otra época del año.



Bernardo Martínez Ríos, presidente de esta cámara empresarial abundó que esta es una iniciativa con efectos multiplicadores, pues a la vez que se ayuda a las empresas a que disminuyan sus inventarios, se apoya la reactivación económica para frenar la pérdida de empleos y el cierre de empresas.



Además de ofertas y promociones, los consumidores podrán comprar a entre 24 y 40 meses y que en sus compras podrán obtener puntos dobles y triples, disminución en los precios de los seguros y podrán ganar la cancelación de su deuda.



Para apoyar al sector turismo, que ha sido uno de los rubros más castigados, los buscadores de viajes y servicios turísticos podrán encontrar también promociones y ofertas.

René Corrales | Diario de Xalapa

Microempresarios tratan de sobrevivir vendiendo de todo

Reiterópara que no caigan en problemas de endeudamientos, ya que el objetivo es sacar el mejor provecho de los buenos precios.

"Qué desafortunado que en el peor escenario económico de todos los mexicanos se hable de compras y ventas, a través del programa Buen fin, pues la economía no se reactivará endeudando más a la población y con ganancias sólo para las grandes cadenas comerciales, por lo que el dinero no se quedará en México", opinó Jesús Castañeda Nevárez, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Local Con prevención, se deben recuperar economía y empleo: David Velasco

El ahora presidente de Empresas S.O.S., AC, dijo que desde sus inicios, la gente se endeudó y el segundo Buen fin les agarró aún con saldos negativos, por lo que mucha gente sigue endeudada, lo que deja en claro que esa práctica no ha sido buena.



El único buen fin que se necesita y requiere es el de la pandemia provocada por el Covid-19, ya que a pesar de la precaria economía seguramente muchos compradores se volcarán a la tiendas sin pensar en el mañana.



A título personal, reiteró que el tema del Buen fin es una medida desacertada que en opinión de algunos reactivará la economía, pero de la macroempresa, por lo que el dinero no se quedará en el país.



El microempresario, señaló, está tratando de sobrevivir vendiendo de todo lo que tiene a su alcance con tal de llevar comida a su mesa, pero hay algunos artesanos que ofrecen sus productos a cambio de alimentos, lo que deja en claro que no hay liquidez.

Raúl Solís | Diario de Xalapa

Concluyó que, pues se está llevando a los mexicanos al límite con créditos que no podrán pagar.