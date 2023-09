¿Sin lugar de trabajo? Comerciantes del “Mercadito del Cajón" deberán buscar otra opción

Veracruz, Ver.- Luego de que esta mañana se registrara el desalojo de 80 ambulantes del mercadito "El Cajón", tras una orden judicial, el director de Gobernación de Veracruz, Jorge Carlos Bobadilla Carpy, señaló que no cuentan con una opción para otorgarles un espacio donde puedan llevar a cabo sus labores comerciales.

¿Qué sucederá con los comerciantes desalojados del “Mercadito del “Cajón”?

Esto debido a que los vendedores ocupaban un terreno particular y no un bien público.

“El tema de los vendedores, ellos ocupaban la posesión de un particular, no ocupaban un bien público, por lo tanto el ayuntamiento como tal no tiene la condición de darles una opción de donde trabajar, que es la parte que ellos eventualmente no entendían, quien los está lanzando es un particular que es propietario del inmueble y detentaba la posesión”, dijo.

De ahí que por ello los ambulantes deberán buscar alguna opción donde realizar sus labores comerciales que advierte no podrán realizarlo en cualquier lugar público.

“Ellos (comerciantes) tienen que buscar algún opción donde desarrollar su trabajo, pero por supuesto no podrán hacerlo en lugares públicos porque al final ellos no fueron lanzados de un lugar público, propiedad municipal”.

Reitera que son 80 personas entre vendedores y artesanos los que fueron desalojados la mañana de este miércoles tras un requerimiento judicial que mandata la restitución del inmueble al propietario.

Jorge Bobadilla recuerda fue en 2015 cuando inicio este problema legal, es decir, durante la administración municipal de Julen Rementería, derivándose el expediente 101/2015 en el Juzgado Segundo de Primera Instancia.

“El ayuntamiento como tal no tiene injerencia al no ser un bien público o propiedad municipal”, aclara.

Agentes de la Policía Estatal únicamente acompañaron al propietario del terreno | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Hasta donde sabe el entonces alcalde Julen Rementería reubicó a los vendedores como una opción provisional en lo que encontraba un espacio para ellos, pasaron los años y nunca fueron reubicados. Ahora el propietario del inmueble reclama que se lo restituyan.

Finalmente insistió que quien encabezó el desalojo fue el Juez Segundo de Primera Instancia y no el ayuntamiento de Veracruz, pues este último solo acudió a brindar apoyo a la seguridad del personal actuante del Juzgado.