Candidato baleado sigue grave; se solidarizan rivales

Yanga, Ver.- Miedo, tristeza, incertidumbre y coraje son algunas de las palabras que los habitantes muestran ante los actos de violencia ocurridos en el municipio. Yolanda Valerio es ama de casa pero también fungirá como funcionaria de casilla: "La inseguridad siempre ha existido, acá la verdad no hay ley, hemos sufrido muchas cosas, no diré nombres pero a un familiar me lo desaparecieron".

Comentó que lo ocurrido con el candidato a la alcaldía de Yanga por el Partido Acción Nacional (PAN), Gersón "N", que fue herido de un balazo en la cabeza, dejó en visto que la seguridad es escasa en la región, "no tengo palabras para expresarlo, se me hace un acto indigno que pasen estas cosas".

La ciudadana Yolanda dijo que espera que el próximo alcalde genere empleos para la zona, pues comentó que ella tiene familia que emigró hacia Estados Unidos por la falta de oportunidades. Por otro lado, una vecina de la Avenida 5 pide a las autoridades de seguridad hagan su trabajo, ya que ella ha sido testigo de extorsiones.

Además Carlos Crivelli, candidato por el partido Fuerza por México, dijo que "como candidatos somos personas de trabajo y nos conocemos, esperemos que la violencia sea causa de otras razones, no sabemos la vida y problemas de cada candidato".

Señaló que la ciudadanía de Yanga se destaca por ser trabajadora y de respeto, valores que no se han perdido, pero lo ocurrido en días pasados con su rival político son casos sonados y causan consternación en la ciudad.

En el tema de robos y secuestros que no se han controlado, el candidato mencionó es un tema de nivel nacional y a los que están en el poder actualmente le corresponde brindar la paz, "con la Guardia Nacional se espera restablecer todo este aspecto, se hace un esfuerzo y tristemente este problema viene de años".

Candidatos de los partidos PRI, Partido Cardenista, Morena, Podemos, Unidad Ciudadana y Fuerza por México decidieron no realizar cierre de campañas masivos como muestra de solidaridad a su rival político Gerson "N" del Partido Acción Nacional (PAN), quien resultó herido en un atentado.

En rueda de prensa los candidatos a la alcaldía exigieron a las autoridades la seguridad necesaria no solo para ellos, sino para la ciudadanía, "encontramos unidad para condenar el hecho, creo que todos somos conocidos, amigos y familiares, el hecho genera miedo en la población, pero por eso salimos a mostrar confianza y que es un hecho aislado; lo reprobamos, por eso exigimos seguridad para toda la población para que salgan a votar de manera libre".

De igual forma, los 6 candidatos a la alcaldía dijeron que los cierres de campaña serán de forma sencilla, “tener mucha gente no demuestra que somos ganadores, lo digo porque Yanga hasta ahora ha padecido poco del coronavirus y para ayudar a esto es mejor hacer los cierres de campaña de otra forma a la acostumbrada, sabemos que ya hemos caminado y la ciudadanía es la que decidirá, de esta forma igual nos unimos en solidaridad”, dijo el candidato del partido Podemos, Gregorio Romero Rincón.

José Eduardo Mendoza Herrera, de Unidad Ciudadana, hizo el llamado a que la gente salga a votar este domingo con las medidas de sanidad pertinentes, “todos teníamos programados los cierres, pero en lo personal yo cancelaré”.

Todos los aspirantes políticos a la presidencia municipal afirmaron hasta el momento no haber recibido llamadas de extorsión o amenazas, sin embargo dicen que los ataques en redes sociales llegan a darse. “Todos somos seres humanos, tenemos temores, virtudes y defectos, en mi caso en días pasados me hablaron del Gobierno del Estado para decirme que la Fuerza Civil y Guardia Nacional llegarán a blindar el área el día de las votaciones, lo ocurrido con Gerson es un hecho lamentable, pero la vida continúa”, dijo Daniel Rojas Luna de Morena.

Grave pero estable

El candidato del Partido Acción Nacional, Gerson "N", baleado la tarde del lunes en su casa de campaña, es reportado grave pero estable, tras ser intervenido quirúrgicamente en un hospital de la ciudad. Trascendió que habrían sido dos balazos los que perforaron su cabeza, y los daños ocasionados son severos al dañar el cerebro.

Se conoció que fuentes médicas reportan de pronóstico reservado su convalecencia, por lo que se le mantiene bajo constante observación de especialistas. Sobre las investigaciones policiacas se conoció que por el momento no hay ninguna pista que ayude al avance de las diligencias, por lo cual se mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas y homicidio doloso calificado.

Y es que como se dio a conocer la tarde del lunes, el político blanquiazul fue atacado a balazos en su casa de campaña ubicada a la entrada de Yanga, por un grupo de pistoleros. Como consecuencia murió su chofer, y él quedó severamente lesionado. Los pistoleros se dieron a la fuga y hasta el momento se desconoce de su paradero e identidad, por lo cual las autoridades siguen buscando.

