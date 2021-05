Candidatos a diputación del distrito 11 de Xalapa debatieron

Xalapa, Ver.-Al debate entre candidatos a la diputación por el distrito 11 de Xalapa, no asistieron las candidatas de la coalición “Veracruz Va” Lillian Cerecedo y de “Juntos Haremos Historia”, Ana Miriam Ferráez Centeno así como el candidato de Fuerza por México, Francisco Javier Vázquez Ortega.

Este sábado se realizaron los debates a las diputaciones locales por el distrito 10 y 11 de Xalapa, aunque en ninguno se contó con la participación del total de candidatas y candidatos.

Sin embargo, quienes acudieron aprovecharon para dar a conocer algunas de sus propuestas, tal fue el caso del candidato del partido Podemos, Armando Rivera Fortuna, quien propuso la creación de empleos a través de parques industriales al asegurar que es esto lo que trae bienestar a las familias además de derrama económica.

Se pronunció por reactivar el turismo y reactivar los centros comerciales y los hoteles al asegurar que quiere lo mejor para los xalapeños y sus familias. Asimismo, expuso que será un gestor de 24 horas y pidió no volver a votar por quien no da la cara y no cumplió.

El candidato de Movimiento Ciudadano, Giovanni Arcos Marines, dijo que si no hay dinero en la ciudad no hay empleo y viceversa, pero que, ante la excelente gastronomía, oferta académica, médica con laboratorios, consultorios y hospitales, se propone un nuevo Xalapa con un turismo de cultura donde el visitante se sienta arropado, entendido y atendido.

Propuso la creación de centros de capacitación para el desarrollo de oficios en todo Xalapa y Veracruz, así como incubadoras y aceleradoras de empresas para contrarrestar los más de 15 mil empleos perdidos.

La candidata de Todos por Veracruz, Cesia Raquel Pérez Francisco, dijo que se debe explotar el sector agrícola y evitar así la migración, por lo que se debe apoyar a los campesinos para brindarles lo que necesiten para cultivar.

Añadió que la pandemia ha recrudecido la inseguridad y que la justicia no es pronta ni expedita por lo que es necesario fortalecer el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y propuso una política nacional de costo beneficio que puede iniciar en Xalapa donde haya una tolerancia cero a los servidores públicos dentro de la FGE.

El candidato del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Said Tanos Salas, consideró que es necesario atraer empresas y crear trabajos dignos y con certidumbre, pero además apoyar a los emprendedores. Asimismo, dijo que la inseguridad y repartición de justicia es “terrible” porque el sentir del ciudadano así lo refleja.

Dijo que es difícil trabajar en esas áreas porque el rezago es importante; ante ello, expuso que se debe dar más recursos a la Fiscalía General del Estado (FGE). Sostuvo que los policías también deben ganar más para que su labor sea dignificada dado que están a la merced de la delincuencia.

El candidato de Unidad Ciudadana, Alejandro de la Madrid Trueba, dijo que Xalapa vive una de las más graves crisis económicas de la que se tenga conocimiento por lo que es fundamental promover la generación de empleos a través de la creación de empresas y consideró que la ciudad, debe dejar de ser vista como un pueblo y señaló que impulsará la Ley de Desarrollo Metropolitano lo que permitirá tener convenios intermunicipales para resolver problemas como la seguridad, agua y medio ambiente.

Añadió que promoverá el consumo local pues es una prioridad el consumo regional y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy no tienen apoyo gubernamental.

El candidato del partido Cardenista, Pedro Córdoba Castillo, dijo que en el estado es deficiente la seguridad y la impartición justicia, pero que debe atenderse antes que con cuarteles, con generación de empleos y con la creación de obra pública; consideró que, con ello, además de activar la economía se abatirá la inseguridad. Agregó que la mayoría de los veracruzanos tienen una percepción negativa de la impartición de justicia puesto que en muchas ocasiones los ilícitos son provocados por oficiales de seguridad e interponer denuncias es toda una hazaña.

Además, expuso que en los documentos básicos del partido tienen como objetivo lograr la igualdad sustantiva de género por lo que, desde los órganos de dirección del partido son congruentes y el mayor número de dirigencias son de mujeres.