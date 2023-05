Usuarios “fifís” dejaron de pagar el agua y ahora se las cortan: Ahued

Según el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) está empezando a cortar el agua a usuarios morosos que estaban en cartera vencida y que eran "fifís".

En entrevista reveló que se encontró con que muchas empresas y negocios que no tienen por qué dejar de pagar por ese servicio, no la estaban haciendo, mientras que los ciudadanos cumplen con ello o buscan la manera de hacerlo cuando tienen adeudos.

"Agradecer a la sociedad xalapeña que a raíz que está viendo que estamos haciendo mucha obra, hay gente que tiene 80, 60, 50, 100 y tantos meses de no pago, están viniendo y le estamos dando oportunidades muy factibles de pago".

¿Qué cantidad de cartera vencida tenía CMAS?

Y es que apuntó que a su llegada se tenían 184 millones de cartera vencida en CMAS y que algunos de los deudores eran usuarios "fifís".

"A mí me vale que me odien, pero no se vale que encontré muchas empresas y negocios que no tienen por qué dejar de pagar el agua y no la estaban pagando, pues estoy empezando a cortar y si nos odian que bueno, pero a beneficio de que se pongan al corriente".

El presidente municipal expuso que no se pueden erogar 560 millones de pesos de nómina al año y que la gente pida mil 087 millones de pesos para obra y no se cuente con ello, mientras hay quien no paga por ese servicio.

"Y no voy a tener 180 millones de gente que no la paga y les voy a dar un ejemplo muy sencillo, sí hay que rectificar medidores, hay que ver que no les cobren de más y estoy cierto y yo lo reviso inclusive personalmente para que no haya abusos, pero no podemos pichacatear a veces".

Y es que detalló que, según el pago por metro cúbico, por lo que en zona residencial de la ciudad se pagan 690 pesos, en otros municipios llegan a pagar hasta mil 600 por la misma cantidad de agua.

“Entonces sí tenemos que ser un poquito conscientes, pero las cuentas las vamos a pasar a la historia porque vamos a dejar un organismo con mucha obra y sano porque aquí están sus nietos, sus hijos y la infraestructura”, abundó.