Denuncian irregularidades en caso de Jorge “N”, exfiscal de Yunes Linares

El abogado defensor de Jorge "N", Rodolfo Félix Cárdenas, aseguró que se han cometido varias violaciones al proceso de su defendido, derivado de que los jueces no han acatado las decisiones de los tribunales.

Confirmó que el exfiscal General del Estado fue regresado al penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, luego de haber sido trasladado al penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, hecho que se registró al margen de la ley.

¿Por qué el exfiscal regresó a Pacho Viejo?

Refirió que el pasado 3 de octubre el exfuncionario colaborador de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares regresó al Estado de México al penal de máxima seguridad. Jorge “N” fue trasladado al Distrito Judicial de Xalapa, a petición de la Fiscalía General del Estado para presentarlo ante el juez de Control, con el pretexto que le serían practicados algunos exámenes médicos.

Puntualizó que el actuar del juez fue al margen de la ley, ya que previo al traslado se le había concedido un amparo en el que se estableció que un juez local no podría llevar el proceso penal contra su defendido, toda vez que los delitos que se le imputan, secuestro y desaparición forzada, son de índole federal.

Manifestó que personal del penal trató de realizar exámenes médicos de sangre y psicológicos, lo cual no se logró. Posteriormente le fue notificado que se pretendía llevar a cabo dichos exámenes sin audiencia y sin contar con una orden judicial.

El abogado comentó que dicha medida fue sorpresiva porque no se les notificó y presuntamente fue con la intención de impedir que otro juez conozca del caso, ya que un juez federal no puede ordenar mantenerlo retenido si no se configura el delito por el cual está en prisión preventiva.

Jorge “N” fue detenido en julio de 2022 cuando se encontraba en Oaxaca, fue acusado por el delito de tortura en agravio de uno de los escoltas de su antecesor, el también ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.

El exfuncionario había sido trasladado al penal del Altiplano dado su encargo y el riesgo que corría en el penal de Pacho Viejo. Un año y dos meses después de permanecer interno, su proceso no ha avanzado a la etapa intermedia y continúa preso.