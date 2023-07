Acayucan y Poza Rica con mayor riesgo para el ejercicio periodístico, advierte CEAPP

Veracruz, Ver.- Poza Rica y Acayucan son actualmente las zonas en las que se han registrado mayores problemas de agresiones o inseguridad en contra de periodistas a nivel estatal.

¿A cuántos periodistas de Poza y Acayucan les han otorgado medidas de protección?

En cuanto a las acciones de protección y prevención, se ha otorgado medidas de protección a 12 periodistas en Poza Rica, destacándose el caso de un reportero que estuvo privado de su libertad. En Acayucan, hay 5 reporteros que también cuentan con protección o medidas preventivas, reporta el secretario técnico de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Israel Hernández.

¿Qué ocurre en la zona de Veracruz y Xalapa?

En la zona conurbada de Veracruz y Xalapa, los temas de atención se centran más en cuestiones de carácter profesional, laboral o social, y no tanto en temas relacionados con agresiones o amenazas.

Local No frena su lucha el Colectivo Familiares Enlaces desde 2015; su historia

Hernández precisó que los grupos responsables de las agresiones son en un 25% delincuencia organizada, mientras que un 20% corresponden a servidores públicos, entre ellos, policías. Además, más del 30% de las agresiones son cometidas por particulares.

¿Cuántas intervenciones ha realizado la CEAPP?

Durante el primer semestre, se llevaron a cabo 350 intervenciones por parte de la CEAPP, donde no todas implicaron agresiones directas. Por ejemplo, 150 intervenciones fueron de apoyo social, 40 correspondieron a procedimientos de protección y se presentaron 25 denuncias por agresión ante la fiscalía.

Asimismo, se registraron 5 casos de alto impacto y alto riesgo, que implicaron reubicaciones o asignación de escoltas.

El secretario técnico de la CEAPP mencionó que, en ocasiones, las situaciones se complican debido a que los periodistas en estas áreas, al igual que en otras partes del estado, deben ejercer otras profesiones en las que a veces se exponen a riesgos.

Se registraron 5 casos de alto impacto y alto riesgo, que implicaron reubicaciones o asignación de escoltas | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

No obstante, insta a no abusar del respaldo brindado por la comisión y a acudir a instancias más adecuadas cuando los casos no impliquen un riesgo directo por ejercer el periodismo.

Sobre los temas de agresiones y los municipios de mayor riesgo, indica que la semana pasada, en Poza Rica, se llevó a cabo una protesta enérgica contra elementos de seguridad pública, donde varios reporteros resultaron agredidos.

Te puede interesar: Poza Rica es cuna de desaparecidos, advierten colectivos de búsqueda

Informa sobre la reciente detención de un reportero en Poza Rica, quien posteriormente fue liberado luego de aclarar que su arresto no tenía relación con su labor periodística, sino con un problema relacionado con un pasajero mientras trabajaba como taxista.