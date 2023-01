CFE rechaza bajar las tarifas de luz en Veracruz, afirma diputada

La diputada federal, Maryjose Gamboa Torales, señaló que el director de la CFE, Manuel Bartlett, rechazó reclasificar las tarifas de energía eléctrica en el Estado de Veracruz para que los veracruzanos paguen menos, con el argumento de que no hace suficiente calor y no se rebasan los 33 grados centígrados promedio.

Maryjose afirmó que lleva años insistiendo en el tema y en respuesta al oficio que le entregó durante su comparecencia ante la Máxima Tribuna, Bartlett dijo no a la reclasificación en Veracruz.

“Somos productor número uno de energía y pagamos una tarifa mucho más alta que Tabasco que tiene las mismas condiciones socio-económicas; ya me llegó la respuesta y me dice que no, que no las va a reclasificar porque en Veracruz no hace suficiente calor, que no rebasamos los 33 grados promedio. Esa es una respuesta que se saca de la manga, no hay un estudio serio que avale eso, no nos dice de dónde saca esa medición”, reiteró Maryjose.

Enfatizó que Veracruz, además de ser productor de energía, tiene todas las condiciones para que se reclasifiquen las tarifas y los veracruzanos puedan pagar un menor precio.

“No estamos pidiendo que la regalen, estamos pidiendo un precio accesible y además que la justifiquen con inversión en transformadores, en red eléctrica, en el sistema de cableado, tenemos muchas zonas que hay apagones todo el tiempo porque no cambian los transformadores, siguen poniendo más redes de servicio y no cambian los transformadores. Tienen completamente abandonado el estado de Veracruz, nada más cobran pero no invierten”, añadió.

Además señaló que también es mentira lo expresado por Bartlett de que las tarifas de luz no han subido un centavo. “Eso es mentira, ellos dicen que no y también esa es otra razón para no reclasificar”.

Añadió que a la Secretaría de Energía no es un tema que le importe lo que padezcan los veracruzanos, pues ella ni es de aquí.

“No vamos a soltar el tema hasta que lo logremos. Me está dando una respuesta basándose en mentiras y hay que combatir esa respuesta y pedirle los datos reales”, concluyó la diputada Maryjose Gamboa.