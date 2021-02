Claman ayuda; niño de 4 años necesita cirugía para poder escuchar

Xalapa, Ver.- El tiempo se agota, sólo quedan seis meses para que Fernandito sea sometido una cirugía de implante coclear que le permita recuperase de la sordera adquirida a inicios de su segundo año de vida. Desde entonces su madre, Susana Altamirano Balderas, ha luchado para que su hijo, de ahora cuatro años y seis meses, crezca como cualquier niño.

El cáncer de tiroides y posteriormente metástasis en ganglios, diagnosticado a la madre del niño, le impidió darle seguimiento al menor durante los primeros tres meses de vida, esto en 2018.

El 5 de julio de 2016 nació Fernandito sin complicaciones. Su primer año de vida fue normal, escuchaba e incluso decía algunas palabras. El 7 de septiembre de 2017 fue diagnosticado en el Centro de Alta Especialidad (CAE) con Hipoacusia Bilateral Profunda, mediante unos Potenciales Evocados.

El 10 de diciembre de ese año ingresó al Crisver Xalapa. El 22 marzo de 2018 recibió auxiliares auditivos donados por el DIF Xalapa, pero no obtuvo respuesta al sonido. Asistió a terapia de lenguaje en el CAE, pero como la respuesta al sonido era nula y no cooperaba en las sesiones, determinaron que el niño no era un sordo solamente, pues al parecer también tiene autismo. El niño continuó sus terapias en el Crisver Xalapa.

El 25 de octubre de 2019 la madre acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en la Ciudad de México, donde le programaron varias citas con audiología, neurología, psicología, y terapia de lenguaje, lamentablemente por su condición de empleada le fue imposible seguir con todo el proceso, además le dijeron que la lista de espera era muy larga y se les daría prioridad a los niños que fueran sordos puros.

El 20 de febrero de 2020 hubo una campaña de donación de implante coclear en Xalapa a la cual acudieron, lamentablemente fue rechazado porque el niño no respondió a terapia de lenguaje.

En diciembre pasado, con el tiempo encima y desesperada porque Fernandito ya tiene 4 años y medio, y es hasta los 5 años que un niño tiene posibilidades de desarrollar el lenguaje con el implante coclear, decidió hacer una colecta comunitaria para hacerlo de manera particular; asimismo ha hecho rifas, venta de productos que le han donado, boteos, y demás, con lo cual ha reunido 120 mil pesos, pero aún está muy lejos de reunir los 500 mil pesos que cuesta el implante, además de la operación que vale unos 90 mil pesos; por tanto, Susana Altamirano Balderas solicita el apoyo de la comunidad que desee aportar un donativo a la cuenta Clabe 014840567576623503, número de cuenta: 56757662350.

Los interesados pueden comunicarse al 2282301041 o al correo susanstargirl1@gmail.com