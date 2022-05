¿Clausura total al Acuario? Recuento de quejas y sanciones al recinto porteño

VERACRUZ, Ver.- Autoridades de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente clausuraron el Acuario de Veracruz supuestamente por no rendir cuentas y operar bajo anarquía; no obstante, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez señala que fue por fiestas realizadas al interior de las instalaciones.

Tras su arribo a las instalaciones ubicadas sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho para proceder con la medida administrativa, el titular de la PMA, Sergio Rodríguez Cortés, explica que desde el año 2021 se realizó una orden de inspección tras la alteración del bienestar animal por la realización de fiestas para celebrar el 27 aniversario del Acuario en el mes de noviembre del 2021 y la posada de fin de año en diciembre de ese mismo año, eventos que fueron denunciados públicamente.

Menciona que aunque se emitió una orden de inspección las autoridades del Acuario se ampararon y no contestaron el documento por lo que la autoridad quedó impedida de revisar las instalaciones para garantizar su buena operatividad.

Sin embargo, a estas fechas el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV ) y un juez federal negaron el amparo al Acuario y dejaron intacto el procedimiento administrativo de la PMA.

“Lamento mucho que el objeto de la orden de inspección no haya sido contestado por parte del Acuario de Veracruz, es decir, si ellos nos hubieran garantizado la tranquilidad de la información que necesitamos no hubiera sido necesaria la clausura total temporal”, señala.

El encargado de la protección al medio ambiente reitera que hay muchas dudas sobre el manejo, ya que por ejemplo la descripción de las tarjetas técnicas de las especies no coincide y hay incertidumbre de que se puedan estar canjeando especies dentro del Acuario.

“Creemos desde Gobierno del Estado que ha vivido en anarquía en los últimos años, es decir, no rinde cuentas a nadie, no sabemos qué está sucediendo y como autoridad protectora del medio ambiente en el estado estamos instalando este procedimiento administrativo en donde ya los jueces nos dieron la razón en cuanto a la competencia y que necesitamos la información que le solicitamos, no tenemos información de lo que está sucediendo, no puedo acusar porque ellos no nos ha dado la información, una tarjeta técnica de una especie tiene características únicas”, agrega.

Otra de las anomalías que se han encontrado durante las dos inspecciones realizadas son dos descargas en la parte trasera, por lo que hay dudas sobre la disposición final de los filtros.

Insiste que el retiro de los avisos de clausura que fueron puestos en el lugar dependerá de la disposición de las autoridades del Acuario para brindar la información que requiera la PMA.

Tras la clausura del inmueble el apoderado legal José Arturo Hernández es el encargado de hacer la diligencia para dar la información solicitada por la Procuraduría.

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que la clausura del Acuario de Veracruz se relaciona al procedimiento legal que se inició en contra del sitio turístico ante la realización de una fiesta que se realizó en su interior en el 2020.

“El Procurador me explicó que es un procedimiento de una queja porque se estaban realizando fiestas al interior y no se tenía noción de ellas, se podría pensar que alguna afectación podría tener las especies que ahí se resguardan. Se entró en un proceso judicial porque al interior había una disputa, ya después nos enteramos de que era una disputa interna por el delfinario que está ahí, pero no está en nuestras manos, hay un esquema privatizador que no permite al Estado tener datos de lo que ahí se decide”, fue lo expresado durante su conferencia de prensa realizada en la capital del estado.



Fiesta en el Acuario

A finales de las 2019 a través de las plataformas de redes sociales fue dado a conocer a la luz pública que el Acuario de Veracruz fue escenario de fiestas donde hubo luces y sonido sin importar el riesgo ambiental que podría provocar a los organismos acuáticos.

Los eventos correspondían a la celebración del 27 aniversario del Acuario de Veracruz realizado en noviembre de ese año y la posada de fin de año del personal.

Aunque la denuncia pública se convirtió en un escándalo, el entonces director general del Acuario, Manuel Rodríguez Gómez, se negó a dar entrevistas para aclarar el tema pese a la insistencia de los medios de comunicación tras la polémica donde grupos ambientales alzaron la voz para pedir castigo.

La misma jefa de prensa comentó que el personal autorizado para declarar se encontraba de vacaciones y con un amparo obtenido ya no se dio más información al respecto y el inmueble continuó operando con normalidad.

Recinto opera desde 1992

El Acuario de Veracruz se ubica sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho en la colonia Ricardo Flores Magón y fue inaugurado el 13 de noviembre de 1992.

Ocho años después se realizó la primera ampliación; en el 2009 se inauguró el Delfinario y en julio del 2014 el Pingüinuario, ambos son de los principales atractivos turísticos del inmueble.

Hasta el 2021 se informó que había más de 3 mil 500 ejemplares de 250 especies marinos. El Acuario es administrado por un patronato integrado por empresarios veracruzanos quienes fueron los que motivaron la construcción del lugar con fines turísticos y que actualmente es uno de los atractivos más importantes del estado.

Hasta el 2017 la presidencia del patronato del Acuario estaba a cargo de Baltazar Pazos de la Torre quien suplió a Anselmo Estandia Colón y actualmente no hay claridad quién está a la cabeza como responsable.

Con información de Itzel Molina