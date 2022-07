CMIC se deslinda de obras con retrasos; trabajos se realizan en tiempo y forma

De acuerdo con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Veracruz-Centro, Gonzalo Pardo Ramos, las obras que están realizando sus agremiados en Xalapa avanzan en tiempo y forma.

"Aclarar que la CMIC somos garantes y siempre hemos estado cumpliendo en tiempo y forma nuestra empresas y eso le expresamos al alcalde que cualquier empresa de la CMIC que quede mal nosotros somos garantes y las empresas de CMIC todas hemos cumplido en tiempo y forma".

¿Qué dijo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sobre las obras que se realizan en Xalapa?

Tras una reunión que sostuvieron con el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que no tienen ningún problema con las acciones que realizan con el Ayuntamiento de Xalapa ni con la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) en temas de drenaje y agua potable, aunque no precisó cuántas están a su cargo.

"Nuestras obras se están cumpliendo en tiempo y forma, estamos trabajando a marchas forzadas, él lo sabe, seguramente fue alguna empresa que tuvo algún atraso, pero sí dejar claro que no fue una empresa de la CMIC", dijo luego de la advertencia que hiciera Ahued Bardahuil por los retrasos en la obra de la calle Sayago en la que pidió que si no podían, la dejaran.

Asimismo, el líder de la construcción refirió que en la reunión con el alcalde también estuvo el director de Obras Públicas Guillermo Ávila Devéeze, quien no tiene favoritismo, ha invitado a todas las empresas a participar de las licitaciones "y obviamente la empresa que cumpla en una obra es la que está ganando, no hay favoritismo de ninguna manera, no hay diezmos, no hay moches, hay que decir las cosas como son".

¿Cuál es su señalamiento sobre los trabajos realizados los fines de semana?

Sobre trabajar sábados y domingos, explicó que si las empresas llevan un control de obras, tienen un calendario y si se avanza en tiempo y forma, no hay necesidad de laborar los domingos y "molestar a los vecinos".

Sostuvo que esto de trabajar en fines de semana aplica para las empresas que tienen un retraso en las obras, lo que no se da en todos los casos.

Gonzalo Pardo Ramos indica que no tienen ningún problema con las acciones que realizan con el Ayuntamiento de Xalapa ni con CMAS | Foto: José Luis Romero | Diario de Xalapa

Asimismo, consideró que las obras que se realizan en la ciudad son necesarias y se sumó al llamado a la población para ser paciente puesto que los beneficios serán para todos.