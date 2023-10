¡Favoritismo! Colectivos inconformes con trato de autoridades

En plaza Lerdo, integrantes del Colectivo Luz, Fuerza y Lucha por Nuestros Desaparecidos se manifestaron para denunciar que no hay avances en las investigaciones por la desaparición de 15 personas.

Dijeron que se trata de casos de Xalapa y Córdoba en donde las autoridades se han negado a atender y darles repuestas.

Denunciaron que la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadans, no ha querido tener mesa de diálogo con ellos y los casos siguen sin avanzar.

La señora Milagros, agregó que la fiscal ya se ha reunido con otros colectivos pero a ellos los han dejado plantados, "se han reunido con otros colectivos menos con nosotros, a nosotros ni siquiera nos ha dado mesa de diálogo”.

"La verdad no nos están atendiendo, no están llevando los casos de investigaciones de nuestros familiares desaparecidos. Ya va a ser un año de que no nos han dado mesa ni para las carpetas que se siguen en investigación en la Fiscalía de desaparecidos en la ciudad de Córdoba”, acusó.

Con imágenes de sus familiares y con pancartas con leyendas como “No al favoritismo entre colectivos”, hizo un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para atender su demanda.

“Que el gobernador Cuitláhuac García le haga un llamado a la Fiscalía para que seamos atendido todas las familias y que en nuestros casos no estén en el olvido. Tenemos 15 carpetas, pero hasta ahorita no nos han dado solución alguna de nuestras carpetas”.

Refirió que los familiares de personas desaparecidas han sido engañadas en varias ocasiones por lo que se dijeron cansados de no obtener respuestas de sus seres queridos.

“Venimos de la Fiscalía, siempre nos mandan a la licenciada Silveria Solano a que nos atienda nuestro caso y ella solo nos engaña, nos dan largas sobre las investigaciones de nuestras familias. Ya estamos chocadas que nos estén engañando y que nos y no nos den mesa de trabajo. La fiscal general Verónica Hernández Gianni no nos quiere dar la cara para resolver nuestra situación”, abundó.