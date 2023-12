Gobierno maquilla cifras de personas desparecidas para limpiar su imagen: colectivos

XALAPA.- Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Veracruz señalaron que las cifras relacionadas con desaparecidos y desaparecidas se encuentran maquilladas, además de que ha existido una falta de sensibilidad, ignorancia y discriminación hacia las víctimas.

Consideraron, además, que ante la premura del proceso electoral 2024 se busca limpiar la imagen de las administraciones estatales y federal para lograr la preferencia de los votantes.

Autoridades no tienen datos completos

Desde el Colectivo Solecito Veracruz, Rosalía Castro Toss, indicó que el problema empieza desde las instituciones locales en las que no se tienen los datos y registros completos de las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas.

“Las cifras en realidad están maquilladas porque la Comisión Nacional de Búsqueda se debe nutrir de lo que cada mande cada estado, pero a nosotros nos subieron a una plataforma para buscar a los desaparecidos del Colectivo, ahí se ponía el nombre y si estaban registrados salía el dato, entonces del registro que tenemos de 300 sólo salieron dos”, dijo.

Señalan que el Estado debe apoyarse de los colectivos y personas no colectivizadas que tengan un desaparecido | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Refirió que se buscó que desde la Comisión Estatal de Búsqueda incluyera a todas las personas que no han sido localizadas, a fin de que los datos estuvieran completos, pero no se logró este hecho. “Con tal de que sean las cifras reales nosotros tomamos esa actitud, por lo menos el Colectivo ya tomó esa acción para que sea lo más real posible”, expuso.

Comentó que la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda debe apoyarse de los Colectivos y de las Comisiones Estatales para lograr las cifras reales.

“El Estado debe apoyarse de los Colectivos y de las personas no colectivizadas que tengan un desaparecido y que agreguen los datos, lo vimos como una burla, leí que el presidente dijo que era política, nosotros no somos políticos y no son números, son nombres, son personas, además se dice que se tienen indicios de vida, pero no presentan la información precisa”, expresó.

Denuncian que ha existido una falta de sensibilidad, ignorancia y discriminación hacia las víctimas | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Consideró que el reporte realizado desde la federación no cuenta con los datos precisos, debido a que las encuestas aplicadas por los servidores de la nación no fueron certeras, ni se realizaron con tacto o el interés que el tema requiere.

Al respecto, mencionó que no todas las personas que integran el Colectivo fueron encuestadas, lo que significa que los datos “no son correctos y mucho menos precisos”.

Cifras oficiales no coinciden con la realidad

Por su parte, Sara Rodríguez González, presidenta del Colectivo por la Paz Xalapa, reiteró su rechazo a las cifras federales al mencionar que no todas las familias fueron censadas o consultadas para la elaboración del censo.

Manifestó que son varios los Colectivos que a nivel nacional consideran que se pretende ocultar la crisis de desapariciones que se vive en el país desde sexenios anteriores.

Remarcan que las encuestas aplicadas por los servidores de la nación no fueron certeras | Foto ilustrativa: David Bello | Diario de Xalapa

En su opinión, existe una falta de transparencia en los datos generados desde las entidades, ya que no coinciden las cifras nacionales con los reportes diarios que se generan desde lo local.

Acusó que las cifras se generaron con una falta de responsabilidad y sensibilidad de los servidores públicos, quienes se encargaron de depurar datos.

“Cómo puede ser posible que nos digan que hay al menos 50 mil personas fallecidas sin identificar, lo que significa que están desaparecidas, pero se maneja una cifra menor a esta para decir que es el número de desaparecidos, es una verdadera incongruencia”, opinó.

Dejó en claro que los colectivos en Veracruz permanecen organizados, se manifiestan, exigen y hacen visible la situación actual, debido a la falta de respuesta de las autoridades.

Pidió a las autoridades generar las acciones necesarias para brindar a las familias con personas desaparecidas las medidas y resultados que requieren, pues “pasan años sin obtener una sola resolución”.

Buscaron que desde la CEB se incluyera a todas las personas que no han sido localizadas, pero no se logró este hecho | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Se busca desaparecer a los desaparecidos”

El gobierno federal y estatal quieren maquillar las cifras de personas desaparecidas, porque ya están de salida y quieren dar la imagen de que están dando resultados, afirmó la representante del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz, Lidia Lara Tobón, luego de que la Secretaría de Gobernación modificó sus criterios para disminuir el registro de personas reportadas como desaparecidas en el país.

Lidia Lara aseguró que la postura de la actual administración ha generado la molestia de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Veracruz, dado que es irresponsable “y se busca desaparecer a los desaparecidos”.

“Desde el mes pasado nos pronunciamos todos los colectivos a nivel nacional, ya que no estamos de acuerdo con el censo que se hizo ni con las declaraciones que se han dado, mucho menos con las cifras que se manifestó. Nosotros seguimos en la misma postura, las familias estamos muy molestas porque quieren desaparecer de nuevo a nuestros familiares, nosotros sabemos que esto es una crisis nacional y no le están dando la importancia que tiene”, señaló.

Lidia Lara, quien busca a su hermano Ángel Tobón, privado de la libertad en Boca del Río, Veracruz por supuestos agentes policiacos, señaló que todos los gobiernos le han fallado a los familiares de los desaparecidos y la actual administración no ha sido la excepción.

Asegura que la postura de la actual administración ha generado la molestia de los colectivos de familiares | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Esto siempre se ha hecho, minimizar a los desaparecidos, minimizar la violencia que está habiendo no nada más en el estado de Veracruz, sino en toda la República Mexicana, como es un gobierno que está a su término quiere irse mostrando que no hay desaparecidos y que hay resultados, pero todos sabemos que no, todos los días hay personas desaparecidas”.

Lidia Lara expuso que la Comisión Estatal de Búsqueda tiene un registro de 7 mil personas desaparecidas en el estado de Veracruz, sin embargo, afirma que la cifra podría ser de hasta 10 mil porque muchas familias no denuncian por temor.

“Veracruz es uno de los estados más violentos que hay, Comisión de Búsqueda nos da una cifra de 7 mil y tantas personas desaparecidas, sabemos que son más de 10 mil personas, desgraciadamente hay muchos que no denuncian, pero que se acercan a los colectivos que nos piden que les ayudemos los primeros días para sobrellevar lo están viviendo”.

Fallas de anteriores administraciones han complicado el reconocimiento de los cuerpos hallados en diversos puntos del estado | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Del mismo modo, la representante del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz aseguró que el gobierno estatal enfrenta una grave crisis forense, debido a que el reconocimiento de cuerpos recuperados de fosas clandestinas, no avanza como debería.

Y aunque menciona que puede verse voluntad de algunas autoridades para atender este tema, las fallas de anteriores administraciones han complicado el reconocimiento de los cuerpos hallados en diversos puntos del estado.

En ese tenor, manifiesta que es de mayor valor que las autoridades reconozcan el problema que enfrentan para tratar dignamente a las familias y los desaparecidos.