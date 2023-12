Colectivos de Búsqueda rechazan informe de desapariciones, exigen disculpa pública

Integrantes de Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas rechazaron el informe presentado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre personas desaparecidas que señala que la cifra bajó de 110 mil a 12 mil, al aseverar que se ha actuado con ignorancia, falta de sensibilidad, discriminación y violentando los derechos de las familias.

En conferencia de prensa, señalaron que con la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas el gobierno de México pretende “desaparecer a los desaparecidos”.

¿Por qué rechazan el informe federal de desapariciones de AMLO?

Sara Rodríguez González, presidenta del Colectivo por la Paz Xalapa, señaló que dicha estrategia no incluyó a familias que llevan años sin encontrar a sus seres queridos, ya que no fueron censadas o consultadas para la elaboración del censo que presentó el mandatario federal el pasado 14 de diciembre durante la conferencia de prensa de la mañana.

Recordó que Tamaulipas, Guerrero, Veracruz y Sinaloa son los estados en los que más casos de desapariciones se registran, siendo Veracruz el que tiene el mayor número de registros.

“De noviembre a la fecha tenemos más de 80 desparecidos, cifras que se generan con las fichas de búsqueda, más lo que no denuncian, más los que son intimidados, queremos que exista un censo real de los desaparecidos, no más mentiras, no más violaciones a los derechos”, expresó.

Destacó que a la fecha se han unido Colectivos de 16 estados de la República Mexicana y la Ciudad de México, quienes han exigido al gobierno federal atender la crisis de desapariciones que se registra en el país.

“Todos estamos en el mismo tenor de que se esclarezca esto porque ya son muchos años en los que hemos sido afectados. Rechazamos el informe del presidente sobre la supuesta actualización de las cifras de personas desaparecidas que sin transparencia desaparecen a las personas desaparecidas, exigimos que el gobierno federal y los gobiernos estatales, así como las Comisiones de Búsqueda nacional y estatales busquen a los más de 110 mil mujeres y hombres, niños, niñas, adolescentes desaparecidos en el país”, expusieron.

Señalaron que en el informe presentado por el mandatario federal el pasado 14 de diciembre en la conferencia de prensa de la mañana sobre el censo realizado por el gobierno federal, a través de los servidores de la nación violentó los supuestos establecidos en materia de desaparición forzada de personas.

Además, manifestaron que se miente en el caso a que el número de personas desparecidas se reduce a 12 mil 377, ya que existe una falta transparencia en las cifras presentadas, se violó lo establecido en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, representa la ausencia de máxima protección, se criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria al minimizar la lucha de las familias con juicios de valor infundados.

“No aceptamos que reduzca a 12 mil 377 las personas que, dice, se ha confirmado su desaparición, no aceptamos que de 36 mil personas se diga que no tienen indicios para buscarlas, el presidente y sus subordinados desconocen el deber legal que tienen como Estado mexicano y gobierno para investigar a través de las Fiscalías, todos los datos suficientes para buscar y todos los indicios para buscar y encontrar a nuestros familiares, desconoce las atribuciones legales de búsqueda y las de las entidades para realizar dicha tarea”, expusieron.

Denunciaron, además, la falta de responsabilidad y sensibilidad de los servidores públicos que supuestamente depuraron los datos, así como la falacia de las cifras que presentaron.

“Es una incongruencia que digan que hay 123 mil personas desaparecidas, mientras en los forenses y las fosas comunes de todo el país su gobierno reportó que hay al menos 50 mil personas fallecidas sin identificar, lo que significa que están desaparecidas, rechazamos cualquier lineamiento de elaborar lineamientos ajenos a la Ley en Materia de Desaparición de Personas”, comentaron.

Ante ello, exigieron a las autoridades que se cumplan con los derechos adquiridos como familiares de personas desaparecidas.

“Exigimos que con carácter de urgente se elabore la legislación en materia de desaparición y búsqueda de personas desaparecidas y se atienda los casos de las más de 56 mil personas sin identificar, que el presidente atienda la crisis de desaparición que hay en su gobierno, exigimos una disculpa pública por sus cifras y la falta de sensibilidad”, destacaron.

Asimismo, dejaron en claro que si se organizan y presentan amparos es porque se ha incumplido con las promesas para buscar, localizar, identificar a quienes se localiza sin vida y detener la violencia para quienes se localiza sin vida y detener la violencia para erradicar la privación de la libertad.

“El gobierno ya se acostumbró a estar burlas que nos están haciendo, estamos en una lamentable desgracia que hay gente que se dedica a delitos graves, pero un servidor público desapareciendo a la gente es una burla para nosotros”, agregó.