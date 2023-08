Comedores Universitarios representan un respiro económico para jóvenes

Los Comedores Universitarios de la Universidad Veracruzana se convierten en un respiro para estudiantes que requieren economizar. Además de mantener bajo costo, el objetivo es brindar alimentos saludables.

Aunque oficialmente el inicio de clases en la máxima casa de estudios del estado es el próximo 21 de agosto, ya están en funciones en Humanidades e Ingeniería, y en 2023 mantienen su costo de 25 pesos por desayuno o comida para estudiantes con credencial.

¿Cuál es el precio por comida de los Comedores Universitarios?

Desde su inauguración en 2016, el de Humanidades, y en 2019, el de Ingeniería, los comedores mantienen el mismo precio y también hay servicio para público general, con un costo de 40 pesos, incluso menos que en el arranque, cuando su valor era de 45 pesos.

En la semana de inducción, jóvenes de nuevo ingreso expresan que no conocían cómo funcionaban estos lugares pero coinciden en que hay un gran ahorro y lo describen como un gran beneficio.

Precio de las comidas es barato pero los alimentos son nutritivos | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

“En lo que más gastamos es en comida y transporte, la verdad, enterarme de lo del comedor me dio mucha gusto porque con 250 pesos puedo desayunar y comer en toda la semana”, expresa Suri, quien es originaria del municipio de Córdoba.

Igual que ella, Raúl es estudiante foráneo y describe como “genial” el costo de los alimentos: “Cuando leí el letrero pensé que había leído mal. Soy de Poza Rica y una comida anda en los 60 pesos. Está genial”.

Con el fin de brindar un mejor servicio, las personas encargadas de los comedores colocan un pizarrón con el menú del día, que se puede conseguir desde las 8:30 si es desayuno, hasta agotar existencia. En el caso de las comidas, el horario es desde las 12:15, también hasta agotar existencias.

En Humanidades, estudiantes consultados mencionan que no solo son accesibles los menús sino la carta en general, algo que agradecen.

“Estuve viendo los precios y nada que ver con los de la prepa de la que vengo. Sí me dio gusto porque si no puedes salir de la escuela, no vas a gastar mucho, como sí pasa siempre en la cooperativas y esas cosas”, expone Mario, quien aunque es de Xalapa, dice vivir en polo contrario de Humanidades.

¿Cómo se logra sostener el Comedor UV?

Funciona con el Voluntariado de la Universidad Veracruzana, que entre otras poblaciones que atiende, está la de las personas usuarias de los comedores.

El objetivo, explican sus integrantes, “es garantizar el derecho humano a una alimentación digna y saludable de la comunidad universitaria”.

Detallan que garantizan cuatro objetivos principales, vender alimentos económicamente accesibles a la comunidad estudiantil, ofrecer alimentos nutricionalmente balanceados y saludables, mantener una alta calidad e inocuidad alimentaria, y reducir el impacto en el medio ambiente de su propia operatividad.