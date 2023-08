¿Qué tan difícil es abrir un negocio en Xalapa? Tramitología puede ser "engorrosa"

Cada día en Xalapa se solicita la apertura de entre seis a ocho negocios. En algunos casos pueden cumplirse con el trámite de darse de alta en tres días como máximo, sin embargo, los que son de riesgo o venden bebidas alcohólicas el tiempo puede llevarse 45 días, explica Arturo Olguín Díaz, jefe de la Unidad de Ventanilla Única del Centro de Regularización Empresarial y Apertura (CREA), del Ayuntamiento de Xalapa.

Sin embargo, empresarios xalapeños aseguran hay una sobrerregulación para la apertura de nuevas empresas por lo que se pronunciaron a favor de una mejora regulatoria a nivel municipal, estatal y federal para los procedimientos. Y es que, aseguran que los trámites para abrir un negocio en Xalapa y en el resto de la entidad son complejos.

¿Qué clasificaciones se otorgan a los negocios?

Arturo Olguín Díaz, jefe de la Unidad de Ventanilla Única del Centro de Regularización Empresarial y Apertura (CREA), del Ayuntamiento de Xalapa, explica que el tiempo que se tardan los xalapeños en abrir un negocio es variable porque depende del giro al que se dedicarán.

En ese sentido, detalla que tienen cuatro clasificaciones para los negocios. En primer lugar A y B, que son de bajo y mediano riesgo, porque no contemplan el consumo de bebidas alcohólicas, pero el C y C+, que se trata de negocios que normalmente venden ese tipo de bebidas o por su desempeño es de bajo riesgo.

En el caso de los de menos riesgo o bajo riesgo se pueden tardar hasta tres días como máximo para que puedan funcionar, pero en el caso del C y C+, depende de que cumplan con la reglamentación de las dependencias como Protección Civil, Medio Ambiente y la Secretaría de Salud, entonces eso varia, “pero nunca es más de 45 días para apertura un establecimiento de alto riesgo”.

De la tramitología, comenta no es complicada, pero hay requisitos que implican a otras dependencias como es el caso de Protección Civil, que tiene su reglamentación y ahí pues si tienen todo en regla avanza, de lo contrario se detendrá o tardará un poco más de tiempo.

Hay cuatro clasificaciones para los negocios: A, B, C y C+ | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Agrega que en algunos casos se les piden adecuaciones a las instalaciones sus negocios, “por ejemplo, si tienen una terraza bar, pues van a tener que cubrir el espacio porque si hay vecinos que les moleste el ruido tienen que hacer lo necesario para no molestar, o si no tienen el estacionamiento necesario, pues también hay que cumplir con eso y hacer los cambios necesarios”.

Cumplir con esos requisitos, expone, pues si les lleva tiempo a los solicitantes, “otra cosa es que los usuarios que van a abrir a veces requieren con Protección y Medio Ambiente, de contratar a un tercero autorizado, entonces eso lleva tiempo y por eso se tarda el proceso.

En el Ventanilla Única los tiempos, en el caso de los giros A y B, estos no deben pasar de tres días “y nos hacemos cargo de eso porque no tiene que ver con otras dependencias, pero en el caso de la C y C+, pues eso ya es otro tema por las normatividades”.

Los negocios más comunes de A y B son tiendas de abarrotes que no venden bebidas alcohólicas, boutiques, farmacias o un centro deportivo, entre otros. De los de alto riesgo son restaurantes con bar y casinos, entre otros.

Cada día en Xalapa se solicita la apertura de entre seis a ocho negocios | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Cuántas solicitudes para la apertura de un negocio se reciben en Xalapa?

Arturo Olguín comenta que al día reciben entre seis y ocho solicitudes de apertura. Por semana pueden superar las 20. Explica que los giros más solicitados son los A y B, casi el 70 por ciento, corresponden a éstos.

Expone que durante el año se mantiene el número de solicitantes, pero en la temporada de Navidad siempre hay quienes quieren invertir su dinero y deciden abrir algún negocio.

Por otra parte, comentó que aproximadamente el 40 por ciento de los negocios nuevos no se dan de alta y hay algunos que tardan hasta un año para regularizar su situación.

Muchos abren, pero esperan consolidarse, principalmente, en plazas comerciales, por lo que cuando se detectan se les invita a regularizarse para que cumplan con los requisitos.

En algunos casos pueden cumplirse con el trámite de darse de alta en tres días como máximo | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Son varias las causas para no darse de alta, pero la más común es que quieren ver si funciona el negocio, hay algunos que tardan meses o hasta el año para cumplir con sus trámites.

¿Cuál es el costo para abrir un negocio por categoría?

Respecto al costo por abrir un negocio, que por la Cédula de Empadronamiento y/o Licencia de Funcionamiento, dice que depende del giro solicitado.

En los giros de bajo riesgo A y B sin venta de bebidas alcohólicas, un aproximado de 3 mil 111 pesos. En el caso de los giros de alto riesgo C, un aproximado de 35 mil pesos y en la C+, de máximo riesgo, como son gasolineras o centros nocturnos o cabarets, es de alrededor de 132 mil pesos. En el caso de negocios con venta de alcohol en botella cerrada, como es el caso de tiendas de conveniencia pagan entre 16 y 23 mil pesos, concluyó.

Algunos negocios tardan meses o hasta el año para cumplir con sus trámites | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Exceso de trámites para abrir un negocio

Los trámites para abrir un negocio en Xalapa y en el resto de la entidad son complejos, no ha habido una mejora regulatoria a nivel municipal, estatal o federal, expone Carlos Luna Gómez, presidente de la Cámara nacional de Comercio (Canaco-Xalapa).

Explica que son muchísimas las gestiones con las que se tienen que cumplir y que se requiere de numerosas diligencias con distintas entidades de gobierno y eso es costoso para quienes se deciden a emprender. “Un ejemplo es que a los emprendedores que quieren instalar una sucursal no se les permite trabajar hasta que cumplen con numerosos trámites y normatividad”.

En el caso de la Secretaría del Trabajo, a nivel federal, tiene más de 200 requisitos que impone a diferentes tipos de empresas, “pero eso ejemplifica que hay una sobre regulación y falta de certeza con la documentación”.

Los trámites para abrir un negocio en Xalapa y en el resto de la entidad son complejos | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

Carlos Luna lamenta que a nivel gobierno federal, estatal y municipal no haya una base de datos que crece información, “se hace a nivel Sistema de Administración Tributaria (SAT) que nos tienen agarrados por todos lados, lo mismo que el IMSS, y no comprendemos que lo hagan en los niveles estatal y municipal para tener la información oportuna”.

"Es increíble que año con año se tenga que refrendar el uso de suelo o las constancias de situación fiscal, es decir que cada año es más complejo el poder operar normalmente".

Asimismo, dice que todo ello provoca que haya terrorismo fiscal contra las empresas, “hay una sobrerregulación e ineficiencia de parte de los gobiernos que afecta a la población general y no solo a las empresas”.

Los negocios que no cerraron volvieron a la informalidad, asegura la Canaco | Foto Ilustrativa: René Corrales/Diario de Xalapa

Es decir, que se sufre de más para poder abrir un negocio, porque no hay una normatividad que obligue a los municipios conurbados a tener normatividades similares, Xalapa-Banderilla o Emiliano Zapata, pues tienen diferentes reglamentos que obligan a los empresarios o emprendedor se la ponen muy complicadas”.

No hay alicientes para empezar un negocio, porque se tiene que gastar un montón de dinero para operar y ponerlo bien. “No hay facilidades para dar un tiempo para que empiecen a funcionar y se consoliden”.

Es engorroso

Abrir una empresa o negocio no es una labor fácil. Siempre ha sido un trámite engorroso. Por esa situación es que muchos de los que contemplan comenzar en la actividad económica lo hacen en un principio de manera informal para después, si tienen éxito pasar a la formalidad, expone el empresario Jesús Castañeda Nevares, presidente de Empresas SOS, AC.

Durante las administraciones pasadas y en esta difícilmente se dio un cambio positivo, abrir un negocio es engorroso por el excesivo de trámites que se deben cumplir, “nunca ha sido fácil”.

Muchos de los que contemplan comenzar en la actividad económica lo hacen en un principio de manera informal | Foto: René Corrales /Diario de Xalapa

Es por ello que muchos de los empresarios principiantes lo hacen en la informalidad, “es como si fuera un periodo de prueba, mientras se hacen los trámites o se logra avanzar sin mayor presión”.

Esta situación es porque la gran mayoría de negocios son microempresas, o familiares que empiezan en domicilios particulares, pero la realidad es que no se ha trabajado en una simplificación administrativa, “es un tema pendiente”.