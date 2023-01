¿Cómo ayuda la pensión para el Bienestar a los adultos mayores? Manuel Huerta declara

De acuerdo con el delegado de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, con lo que reciben de la pensión para el Bienestar, ahora los adultos mayores no tienen que acudir a los empeños o préstamos para tener dinero.

Entrevistado durante el Operativo de Pago, apuntó que antes la gente acababa en Coppel o Elektra pidiendo prestado pero con el apoyo económico del Gobierno Federal eso ya se acabó.

"Hoy estoy muy contento porque ya he pasado por el Monte de Piedad y ya no he visto viejitos pidiendo prestado, ya no están en esos bancos que ofrecen sueños y acaban siendo pesadillas".

Refirió además que el hacer el cobro por letra en los bancos está permitiendo tener mayor orden, aunque hay gran demanda porque las personas adultas mayores, como otros sectores incluyendo los periodistas, viven al día.

¿Cuántos adultos mayores atienden con la pensión del Bienestar en Veracruz?

"La gente está celebrando el nuevo mecanismo por letras, obviamente tiene que verse la dimensión de lo que estamos haciendo, estamos atendiendo a un millón 35 mil, ahorita más 130 mil que estamos incorporando de los que traíamos arrastrando el año pasado de los cuales 50 mil van a recibir su tarjeta que nacieron en noviembre y diciembre la van a recibir en febrero".

Además dijo que están entregando las tarjetas y apoyos a los beneficiarios de los programas jóvenes Construyendo el Futuro entregando, lo mismo que del programa Producción para el Bienestar.

"La dimensión de lo que el banco del bienestar va a recibir son alrededor de no menos de 3 millones de beneficiarios en Veracruz en 252 sucursales, si todos llegaran el mismo día no se podría".

Huerta Ladrón de Guevara expuso que la población puede cobrar en otras instituciones bancarias aunque habrá un cobro por ello.

"Si quiere ir y pagar 30 o 40 pesos para no hacer la fila lo puede hacer, y puede ir cualquier otro día, lo que pasa es que el adulto mayor vive al día y están esperando la quincena no para comprar lo que viene sino para pagar lo que deben", abundó.