Arranca incorporación de adultos mayores a pensión del Bienestar; las fechas

Veracruz, Ver.- A partir de este lunes 05 y hasta el 17 de diciembre se realizará la incorporación de adultos mayores a la Pensión del Bienestar, informa el delegado federal de Programas sociales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Los adultos mayores que cumplen 65 años entre noviembre y diciembre pueden acudir al Centro Integradores del Bienestar de la avenida Urano.

En breve dará a conocer otros módulos para que los interesados puedan acudir a registrarse en lo que les autorizan otros espacios. A la par se realiza la incorporación de personas con discapacidad a la pensión universal.

La meta es incorporar a 8 mil 060 personas con discapacidad antes de que termine el presente año. Esto será posible gracias a la transferencia presupuestal que realizó el gobierno federal. Se esperó a que el gobierno estatal se sumara con recursos para la universalización de este esquema pero no lo hizo; confía que el próximo año lo haga.

“De mientras los que teníamos en espera, se les va a dar, y todavía mil 400 escuelas del programa La escuela es Nuestra aquí en Veracruz son 40 más las que van a recibir. Entonces trabajando mucho, un cierre de año fuerte”, señala.

Por otro lado confirma que sigue la bancarización de ciudadanos de CitiBanamex al Banco del Bienestar para que ahora la pensión de ese programa les llegue a través de esta última institución. Aclara que las tarjetas de los bancos privados las podrán seguir conservando.

En el estado de Veracruz, son alrededor de 100 mil ciudadanos los que migrarán al Banco del Bienestar; de los cuales 66 mil corresponden al Puerto de Veracruz.

Manuel Huerta, aclara además que en dicho programa no tiene contemplado un tipo de “aguinaldo” como se ha viralizado en las redes sociales. Pide a la ciudadanía, no mal informar pues es un programa bimestral que no contempla aguinaldo.

“No, no. Lo que sucedió es que se pagó meses adelantados por el covid, entonces algunos adultos si se fueron con la finta, pero hay que recordar que este es un programa bimestral y que no hay aguinaldo, ya en el mes de noviembre se puede decir que ya pagamos a los adultos mayores su bimestre, ya ahorita solo algún rezago menor y estamos capturando los que vamos a pagarles el próximo año”.

Lo que sí será una realidad es que a partir del próximo año la pensión para adultos mayores subirá de 3 mil 850 pesos a 4 mil 850 pesos; los demás esquemas se valorarán conforme vayan incrementando.