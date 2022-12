¿Cuentas con Infonavit? Conoce los pasos para convertir el crédito VSM a pesos

Veracruz, Ver.- Los derechohabientes que hayan contratado su crédito de Infonavit en Veces Salario Mínimo a Pesos (VSM) se les recomienda realizar el cambio a pesos en este mes para evitar que sus saldos aumenten en enero 2023, exhorta el empresario inmobiliario, Pedro Fernández Martínez.

Y es que advierte que a partir de enero de 2023 incrementará en 8 por ciento el saldo de la deuda que los derechohabientes tengan con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Recuerda que a partir de 2016 los financiamientos del organismo se otorgaron en pesos pero los que se emitieron anterior a ese año se encuentran en VSM y serán ajustados conforme a la inflación durante el primer mes de 2023, como siempre ocurre.

Sin embargo, el Infonavit cuenta con un esquema para hacer el cambio y se efectúa ingresando a http://micuenta.infonavit.org.mx

“Hay que recordar que hubo una reforma propuesta por el gobierno Federal en el Infonavit y ahora el organismo implementa diversos cambios, entre los que destaca el plan de Responsabilidad Compartida, a través del que es posible cambiar los créditos”.

Reitera que el trámite es en línea, no se requiere asistir a la oficina del instituto pero además no tiene ningún costo para el trabajador.

De no hacer el cambio, los trabajadores tendrán que pagar una mensualidad y un saldo mayor.

“Entre las ventajas de tener el crédito en pesos y no en Veces Salarios Mínimos, se encuentra el que durante la vida del préstamo, las mensualidades quedan congeladas y no suben cada año como ocurre con quienes no lo han cambiado”.

¿Cuál es el procedimiento para cambiar el crédito del Infonavit a pesos?

Para cambiar el crédito a pesos, al estar en el portal Mi Cuenta Infonavit se debe ir a la pestaña "Mi Crédito" y selecciona “responsabilidad compartida”.

Se ingresan los datos que solicita para la localización del crédito.

Luego se da clic en "Condiciones". Se entra a la pestaña “Trámite” y en la columna “Responsabilidad Compartida” se elige “Seleccionar”.

Finalmente se confirma la conversión dando click en donde dice “Sí”.