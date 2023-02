Choferes tratan a usuarios dependiendo el humor que traigan, acusan

Veracruz, Ver.- Usuarios del transporte público en Veracruz aseguran que los conductores de las unidades no respetan las paradas y suben y bajan a personas dependiendo el “humor que traigan”.

Luego de que la ruta Costera-Norte anunció que se eliminarán cuatro paradas en el centro de la ciudad de Veracruz por indicaciones de la Dirección General de Transporte en el Estado debido a la saturación de rutas, los usuarios acusan que aunque hay paradas establecidas, muchos camioneros no las respetan.

Te puede interesar: Camioneros de la zona conurbada establecieron diálogo con autoridades

Señalan que aunque hay paradas establecidas, los conductores hacen las paradas que quieren e incluso en algunas no se detienen y dejan al pasaje sin servicio. “Pienso que el hecho de que no se paren en Independencia no nos afecta, porque los que venimos del malecón caminamos a 5 de Mayo y no es mucha diferencia, lo que sí sucede es que los amigos transportistas, sin importar una ruta porque todos son iguales, se paran dónde quieren, no respetan las paradas”, comenta el señor Carlos Andrade, habitante de la zona de las Brisas.

Local Eliminan cuatro paradas de autobús en el centro de Veracruz, ¿por qué? Te contamos

De Igual manera Sergio Cardona Vázquez, asegura que por las prisas, algunos conductores suelen ser groseros con los adultos mayores y paran en sitios no permitidos solo para subir a mujeres y jóvenes estudiantes “y ahí sí son muy amables”.

La señora Isis Cortés quien asegura que diariamente toma el autobús para llegar a su trabajo, una zapatería en el centro, “los choferes se portan de acuerdo al humor que traigan, todos los días tomo el autobús y vienen como locos ganándose el pasaje, jugando carreras, cuando quieren son amables de buenos días, pásele, y cuando no están apúrese señora, suba rápido que esta no es parada, no se quede en los escalones”, expresa.

Según la directiva de la ruta Costera desde este viernes 10 de febrero cuatro paradas en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz quedaron suprimidas por disposición de la Dirección General de Transporte Estatal (DGTE) con el fin de reducir el flujo de autobuses que circulan por el corazón de la ciudad durante las horas pico.

El costo del boleto continuará en 9.00 pesos pero estarán prohibidas las paradas de Serdán y 16 de Septiembre, Serdán y Goméz Farias, Serdán y Landero y Coss y Serdán e Independencia no estarán permitidas y los usuarios tendrán que bajar o abordar el autobús, según sea el caso, dos cuadras más adelante a partir de la avenida 5 mayo, Guerrero y Bravo sobre la avenida Serdán.

La ruta Costera ofrece el servicio a los usuarios que requieren transportarse desde la zona de Río Medio I, II, III y IV, Lomas del vergel, Colinas de Santa Fe y otras que se ubican en la zona norte.

Cabe recordar que desde que se cerró la circulación del puente Morelos a todas las unidades del transporte público por los daños que presentaba la estructura, algunos autobuses tuvieron que trazar una nueva ruta para dar servicio a la población de la zona norte al centro de la ciudad.

Vuelve a leer: Camioneros quieren crear nueva ruta y bloquearon Veracruz

¿Cuántas rutas convergen en el centro de Veracruz?

Local Habitantes del puerto piden ingreso de nueva ruta al centro de Veracruz

En el centro de la ciudad convergen alrededor de 15 rutas, entre ellas, Boca del Río, Vía Muerta, Tejería Puente, Miguel Alemán, Costera, Chapultepec centro, Alcocer, Pochota, Fragua, Palmitas, Carranza, Manantial, Ruta 6, entre algunas más.

Aunque cada línea tiene su ruta, la mayoría desemboca en la avenida Zaragoza donde frecuentemente se hacen tapones viales por el exceso de camiones y vehículos particulares.

Pese a estos conflictos viales, conductores de la ruta Saeta Verde han solicitado permisos para entrar al centro de la ciudad para ofrecer servicio a los pobladores de la zona norponiente.