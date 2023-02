Habitantes del puerto piden ingreso de nueva ruta al centro de Veracruz

Boca del Río, Ver.- Con un bloqueo sobre la avenida Díaz Mirón, habitantes de la zona norponiente del puerto de Veracruz demandan permisos para que la ruta Saeta circule por todo el centro de la ciudad desde la congregación de San Julián hasta el parque Zamora.

Según los inconformes, no hay ruta para atender la demanda de habitantes de las zonas de San Julián, Santa Fe y circunvecinas que requieren trasladarse al centro de Veracruz a trabajar, hacer trámites u otras cuestiones.

Aseguran que cuentan con más de tres mil firmas para que la ruta conocida como los Saeta Verdes circulen desde San Julián hasta el centro de Veracruz.

“No entienden el tema del transporte público, hay jóvenes que necesitan llegar a sus escuelas, en mi caso yo tengo un negocio de jugos por el Malibrán y ninguna ruta me deja, me he quedado con el producto, agarrar un taxi me sale muy caro y además como vengo con carga luego no quieren hacer el viaje, necesitamos que entre el Saeta al centro porque es la única ruta que entra a San Julián”, es parte de la demanda.

¿Qué zonas abarca la ruta Saeta?

Actualmente, la ruta del Saeta abarca desde las zonas de San Julián y Santa Fe hasta Paso del Toro en el municipio de Medellín, pasando por las avenidas Ejercito Mexicano y bulevar Miguel Alemán.

Los inconformes tomaron el transporte por la mañana e intentaron entrar a la ciudad de Veracruz, sin embargo, personal de Tránsito los interceptó y los detuvo a la altura de Díaz Mirón y el panteón Jardín.

Ante esto, los usuarios del transporte tomaron la avenida en protesta por la acción y pidieron la intervención de alguna autoridad para que diera el permiso de circulación.

Afirman que harán todo lo que esté a su alcance para que se otorguen los permisos para que el Saeta pueda entrar al centro de Veracruz.