Prevén despidos en Xalapa por alza a salario mínimo y vacaciones

A partir de la segunda quincena de este primer mes de año podrían darse despidos y más alzas de precios como consecuencia de los compromisos que tendrán que enfrentar empresas por el aumento al salario mínimo y días de vacaciones, opina el prestador de Servicios Independientes, Gerardo Libreros Cobos.

La cuesta para este año no se prevé sea solo para enero, sino para varios más porque esto no repunta y hay más compromisos que cumplir por parte del sector empresarial y las ventas no mejoran, siguen igual, después de 2 años de pandemia.

Señala que sin duda este año 2023 empezó complicado para la mayoría de las empresas xalapeñas porque tendrán que enfrentar nuevas obligaciones, que si bien son de beneficio para los trabajadores, debieron aplicarse de forma gradual para evitar daños al sector productivo, explica.

“Se percibe este año como difícil por los cambios que hubo por el incremento de 20 por ciento al salario mínimo, vacaciones y la inflación que terminó al final del año en casi 7.5 por ciento y la realidad es que no se ve que vaya a ceder”.

Expone que los efectos más negativos que traerá que las empresas enfrenten más obligaciones económicas serán que lamentablemente para cubrir esas alzas, para cubrir los días en que los trabajadores se van a ausentar en tiempo, pues se necesitan más recursos y si las ventas e ingresos no se elevan y no están a la par, esto puede llevar a recortes de personal de parte del sector patronal.

El expresidente de Canaco Xalapa consideró que los efectos negativos repercutirán a partir de la segunda quincena de enero, es más ya están presentes, porque no ve que cuando compra algún productos ya está más elevado su costo, “estos es natural porque no se podrían mantener los empleos si no se tienen los incrementos suficientes para cubrir este impacto que se tiene.

Otra situación, advierte, es que seguramente habrá incrementos de precios y eso seguirá pegando a la inflación y a los costos de servicios porque de alguna manera todo lo que repercute en los gastos de operación también lo hace en el precio de venta final al consumidor.

Agrega que los negocios y empresas en general deben mantener un margen de utilidad, pero ahora con estas situaciones se pierde mucho y eso también se debe contemplar.

¿Qué tanto apoyo recibieron de gobierno federal?

Sobre estas medidas tomadas desde la instancia federal, Libreros Cobos remarca que si bien son en beneficio de los trabajadores, pero no se aplicaron de forma gradual, como debió haberse dado, porque en este momento un alza al salario mínimo del 20%, hace que se alcance casi a remuneraciones medias, “pues los otros también piden una mejoría porque no solamente es al que gana el salario mínimo, es una problemática que no se esperaba y que el sector empresarial tienen que cubrir”.

Insistió que el problema es que no solo se trata de elevar el salario mínimo, sino a las cuotas obrero patronales de los trabajadores, el pago de 3 por ciento a la Nómina, en fin, todo lo que tiene que ver con el trabajador se incrementa.

Al incrementar prácticamente al doble lo que son las vacaciones de los trabajadores, las empresas queda desprotegido 6 días más y además debe pagar una mayor prima vacacional de lo que daba, “una persona que tiene 5 años trabajando ya le tocan 20 días y eso implica que se tengan que contratar a personal adicional para cubrir las ausencias lo que implica un gasto adicional para el empleador, concluyó.