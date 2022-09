Comerciantes ponen todas las esperanzas en las fiestas patrias; te contamos

La proximidad de las fiestas patrias significa una esperanza de aumentar el flujo monetario en la capital veracruzana, mismo que podría representar un 20 por ciento de incremento en las ventas de productos y servicios.

Desde la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Xalapa se observa un aumento en las ventas de los negocios dedicados a los alimentos, pero también en las solicitudes de servicios relacionados con el entretenimiento. Pese a que por dos años la pandemia frenó la realización de reuniones y la celebración del tradicional Grito de Independencia, el regreso a las actividades presenciales significa el inicio de la reactivación económica.

Los comerciantes de productos patrios ven con buenos ojos la realización del festejo patrio en la plaza Sebastián Lerdo, ya que ello, auguran, les generaría un aumento en las ventas que han estado “buenas, pero no como en los años previos a la pandemia”.

Entre la variedad de productos que se ofertan por las calles de la ciudad y en diferentes espacios públicos se encuentran: banderas, trajes con adornos tricolor, trompetas, tambores, juguetes de diferentes tipos, sombreros, joyería de fantasía y múltiples colgantes para las viviendas o automóviles.

Desde 10 pesos puedes encontrar un producto referente al 16 de septiembre | Foto: Jesús Escamiroza

Dichos productos van desde los 10 pesos, al tratarse de un par de aretes o pulseras, hasta los 350 pesos, monto asignado a las banderas de metro y medio.

Para los vendedores las ventas mayores serán a partir de este fin de semana y el “mero” 15 de septiembre, pues algunas personas adornan en los días cercanos al festejo patrio y otras esperan el pago de la quincena para comprar lo que necesitarán en las reuniones con amigos o familiares.

¿Qué tanto benefician las fechas patrióticas?

El presidente de Canaco Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez, señaló que con las fiestas patrias inicia una época en la que el consumo de la población incrementa. Refirió que, principalmente, en los rubros de servicios y alimentos se tiene un aumento en las solicitudes de parte de las familias no solo xalapeñas, sino de municipios aledaños.

Manifestó que actualmente la población tiene interés por consumir productos locales, lo que significa un incentivo para las empresas que han pasado por dos años económicamente difíciles.

“Esperamos un repunte para todos los negocios dentro de estas fechas, sabemos que en la industria del alcohol en estas fechas incrementa, la industria de la comida, de los restaurantes, esperamos un aumento de un 20 por ciento, estamos recuperándonos respecto del año pasado, pero respecto de los años antes de pandemia nos falta mucho por recuperar”, expuso.

Destacó que al tener el regreso de las actividades completamente presenciales la recuperación económica se irá logrando paulatinamente. Ante ello, hizo un llamado a los consumidores para adquirir productos y servicios locales, los cuales, dijo, cuentan con amplia calidad.

“Pedimos a la población que consuma productos locales, tenemos mucha calidad en los productos que generamos en el estado y la zona de la capital, es importante que nos sensibilicemos con el empresariado que ha tenido tres años muy difíciles, muchos estuvieron haciendo hasta lo imposible por mantener las puertas abiertas y mantener al personal, este es el momento en que la población tiene que solidarizarse con los empresarios”, expresó.

¿Qué dicen los vendedores?

Los comerciantes de productos patrios aseguran que han tenido buenas ventas; sin embargo, estas no se pueden comparar con las registradas en años anteriores.

Julia Hernández se ha dedicado a la venta de productos de temporada por varios años, por lo que mantiene la esperanza de obtener buenos ingresos en los próximos días. Aseveró que las ventas sí han estado “buenas”, pero en menor proporción a las registradas previo a la pandemia. “Consideramos que la gente no tiene mucho dinero para gastar, por eso no tenemos las ventas que deseamos, pero esperamos lograr un repunte en los días que vienen, no vamos a comparar con las ventas que se tuvieron en el 2019, pero luego de dos años de no vender, esto significa mucho para nosotros”, comentó.

Refirió que entre sus productos más vendidos se encuentran la joyería de fantasía y las banderas, aunque éstas últimas se solicitan con mayor demanda los días 14 y 15 de septiembre.

“Nosotros mantenemos la esperanza, como este año sí habrá Grito vamos a tener un poco de más venta, a la gente le gusta festejar y este año se podrá lo que es bueno para nuestras familias”, expresó.

Felipe Miguel Gómez comentó que las ventas de las banderas han sido buenas, sobre todo de piezas pequeñas que se utilizan para adornar oficinas o portarlas en los vehículos.

“Como andamos en las calles, vendemos piezas de 30, de 40 o de 50 pesos, la gente no gasta tanto, pero con eso nos vamos recuperando de la crisis en la que estuvimos, nosotros nos dedicamos a esto y tuvimos que buscarle por otra parte durante la pandemia, lo único bueno es que son productos que no se echan a perder”, comentó.

¿Cómo van las ventas en el puerto de Veracruz?

Con el inicio de septiembre los colores verde, blanco y rojo, llenan los carritos de los comerciantes ambulantes en las calles del centro histórico de Veracruz, con múltiples productos alusivos a las fiestas patrias. Después de dos años sin clases y sin festejos patrios, las expectativas y esperanzas por parte de los comerciantes y vendedores ambulantes son mejores.

Hasta el momento, los vendedores reportan bajas ventas en los artículos patrios, sin embargo esperan que conforme transcurran los días y se acerque el 15 de septiembre, sus ventas se vean favorecidas.

El señor Luis Organista, quien lleva 17 años instalado en la calle Miguel Hidalgo en la zona de mercados de Veracruz, dijo que las ventas presentan un desplome de hasta 60 por ciento en relación al 2019. “Las ventas ahorita están bajas, pensamos que por la pandemia; el año pasado fueron mucho más flojas, porque casi no hubo ventas, porque ya vez que los niños no andaban en clases. ahorita esperemos que con el regreso a clases presenciales, esperemos que vendamos un poquito más”, confió.

Dijo que la vasta presencia de vendedores y los efectos de la pandemia ha venido a impactar la venta de artículos patrios. Mencionó que la mercancía se mantiene casi al mismo precio, aunque hubo un ligero incremento de hasta tres pesos en productos de este año.

Comerciantes de Veracruz celebran el aumento de ventas | Foto: Raúl Solís

En los diferentes puestos asentados en las calles del centro histórico, se pueden encontrar artículos desde 15 pesos como banderitas de México; moños, prendedores, entre otros accesorios para dama en 25 pesos. Otros productos de mayor precio son los faroles los cuales se comercializan en 30 pesos; letras de Viva México en 40 pesos y el escudo mexicano entre los 45 y 85 pesos.

Él aún se mantiene optimista, pues con el regreso de los festejos presenciales, prevé que los asistentes al Grito adquieran, cuando menos, banderas, cornetas y accesorios tricolor.

(Con información de Danytza Flores)