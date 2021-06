[Video] Con caravana comunidad LGBTTTIQ+ en Xalapa exigió respeto

Xalapa, Ver.- En autos y a pie, al ritmo de "¿a quién le importa lo que yo haga? ¿a quién le importa lo que yo diga?, así realizaron personas de la comunidad de la diversidad sexual la 15a caravana del Orgullo LGBTTTIQ+ en la capital del Estado, una celebración pero también una exigencia a que sean respetados sus derechos humanos.

Como estaba previsto, el contingente, del que sobresalían las banderas con los colores del arcoíris, salió la tarde del 19 de junio del panteón Palo Verde para luego encaminarse a 20 de Noviembre y seguir por Xalapeños Ilustres, para llegar finalmente a la plaza Lerdo.

En el trayecto imperaron la alegría, la música, las muestras de amor, el grito de ¡arriba la comunidad, hermanas! y una y otra vez la exigencia de ¡respeto!

"La gente me señala/me apunta con el dedo/susurra a mis espaldas/ y a mí me importa un bledo/qué más me da/si soy distinta a ellos/no soy de nadie/no tengo dueño"...

Carolina, con su llamativa playera amarilla de Bob Esponja, celebró que la caravana se efectúe porque "tarde o temprano la gente va entender que no hay diferencias. Todos merecemos ser tratados con igualdad, tanto en la sociedad como a nivel jurídico".

La caravana, convocada por el colectivo Orgullo Xalapa, se concretó luego de una semana de distintas actividades informativas y artísticas, previo al Día del Orgullo LGBTTTIQ+, que se conmemora el 28 de junio.

La fecha es para recordar los disturbios de Stonewall de 1969, para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, y para visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos.

Posterior a la caravana, la comunidad fue invitada a seguir la fiesta en un bar de la ciudad, donde en los últimos años se abre espacio para la presentación de espectáculos de "drag queen".