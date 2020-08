Con tv viejas y celulares empeñados, regreso a clases en muchas casas

XALAPA, Ver.- En Veracruz, sólo el 35% de las viviendas particulares habitadas que disponen de Internet y el 32.6 cuenta con al menos una computadora, esto de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la encuesta aplicada en 2018.



Al arranque del nuevo ciclo escolar en la entidad, en la que alumnos de todos los niveles comenzarán clases a virtuales, los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI arrojó que en el 1.3 % de las viviendas particulares habitadas en Veracruz no hay luz eléctrica.

Local Crisis ya afecta a colegios y padres de familia: David Velasco

Por su parte, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones el 71% de los hogares veracruzanos cuenta con televisión digital, el 33 % con televisión analógica y el 53% tiene radio.



No obstante, la disponibilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación no es la misma para las zonas rurales y las urbanas. Así, en los municipios con mayor grado de marginación en la entidad tienen rezagos importantes.



Y es que, según los datos del INEGI el número de personas que tienen acceso a internet y computadora es mínimo. En el caso de la televisión, los indicadores más recientes del INEGI, en el apartado de servicios y bienes de las viviendas contabilizan las viviendas que cuentan con “pantalla plana” pero no refieren en las que se dispone de un televisor análogo.

ZONAS MARGINADAS



En Mixtla de Altamirano, el 10.7 % del total de viviendas particulares habitadas no cuenta con electricidad. Del total de 2 mil 908 viviendas que el INEGI contó en 2015, sólo el 0.1 % tenía internet, el 0.2 % disponía de computadora y el 1.3 tenía una pantalla plana . Del total de las viviendas habitadas, en solo el 18 % se disponía de un teléfono celular.



En el municipio de Tehuipango 257 de las 5 mil 254 viviendas particulares habitadas no tienen luz eléctrica. Del total, solo el 11 % (577) cuentan con servicio de internet pero apenas el 1.5 tiene computadora y el 1.8 % disponen de pantalla plana. En el 42.9 % de las casas hay al menos un teléfono celular.



En Zontecomatlán, otro de los municipios con mayor marginación en Veracruz, hay un 14.2 % de las casas particulares habitadas sin energía eléctrica. De las 3 mil 750 viviendas, apenas el 0.2% disponen de Internet y el 2.2% tiene una computadora. En el 15% hay al menos una pantalla plana y el 4.9% disponen de un teléfono celular.

Foto: Moises Pablo | Cuartoscuro

El 3.3% de las viviendas particulares habitadas de Calcahualco no tiene electricidad. De acuerdo a los datos oficiales, de las 2 mil 803 casas contabilizadas, apenas el 0.6% disponen de Internet, el 3.2% de computadora y el 8.8 de pantalla plana. En el 19% de las casas hay al menos un teléfono celular.



En Mecatlán, de las 2 mil 880 viviendas particulares habitadas en 2015, el 6.5% no contaba con energía eléctrica. El 3.5% disponen de Internet, el 2.2% de una computadora y en el 5.2 % hay una pantalla plana. En el 44% había un teléfono celular. Por su parte, en La Perla, el 2.3% de las 5 mil 514 no tienen electricidad. En este municipio, el solo el 4.1% de las viviendas particulares habitadas tienen internet y el 1.3 cuenta con computadora. En el 6.7% de las casas hay pantalla plana y en el 31.8 por ciento un teléfono celular.

ZONAS URBANAS

En contraparte, en el municipio de Veracruz, el 99.7% de las 184 mil 242 viviendas particulares habitadas cuentan con electricidad y el 43.5% disponen de Internet. Por cuanto hace a aparatos electrónicos, en el 38.7% de las casas hay al menos una computadora y en el 50.9 una pantalla plana. En el 91.1% hay al menos un teléfono celular.



En Xalapa, la capital del estado, el 99.6 de las casas con electricidad. De las 139 mil 298 viviendas que el INEGI contó en el censo del 2015, en el 49.2% disponen de Internet y el 48.1% tiene al menos una computadora. El 52.7% de las viviendas particulares habitadas disponen de pantalla plana y el 90.1% tiene al menos un teléfono celular.



Coatepec, con 25 mil 295 viviendas particulares habitadas tienen una cobertura de energía eléctrica del 99.1% de las viviendas. En el 37% de ellas disponen de Internet, el 37.7% tiene computadora y en el 40.9% hay al menos una pantalla plana. El 80.2 por ciento de las viviendas disponen de teléfono celular.



En Banderilla, por su parte, solo el 0.3% de las 6 mil 780 viviendas particulares habitadas no cuentan con electricidad. De acuerdo a las cifras de 2015, en el 36.4% hay Internet, en el 36.3 disponen de computadora, en el 42.3 disponen de pantalla plana y en el 85.7% de un teléfono celular.



De las 22 mil 258 viviendas particulares habitadas de Emiliano Zapata, el 98.3% cuenta con energía eléctrica. Por cuanto hace a la conectividad, el 36.3% disponen de Internet y en el 33.3% hay una computadora. El 41% tiene pantalla plana y en el 83.7 hay al menos un teléfono celular

Complicado y difícil regreso a clases

Padres y madres de familia de esta capital prevén que este regreso a clases sea "muy difícil y complicado", pues no en todas las familias hay televisores digitales o dispositivos electrónicos para que sus hijos reciban la educación a distancia.



Durante un recorrido realizado en diferentes colonias de la ciudad, algunas con índices de marginación como la Lomas de Chapultepec y la Porvenir, abundaron que la situación económica a causa de la cuarentena por coronavirus, impide además que se pueda contratar el servicio de cable o de internet, en el caso de quienes no lo tienen, tras señalar que los pocos ingresos que obtienen son ocupados para la manutención.

Te puede interesar En junio, tres millones de personas se sumaron a la informalidad

Algunos perdieron su empleo o sufrieron la disminución de su salario, que es de hasta 100 o 150 pesos al día, que en el caso de quienes pagan renta, el dinero prácticamente queda pulverizado.



Para el inicio del ciclo escolar, señalaron que no hay piso parejo para todos, pues también ante la necesidad tuvieron que empezar algunos objetos, como televisores, pantallas, celulares y tabletas, entre otros dispositivos que ahora necesitan para que sus hijos tomen clases.

Sin televisión digital, ni celulares

En la colonia Porvenir, un vecino permitió entrar a su casa para demostrar el único televisor antiguo con el que cuentan y que no han podido utilizar. Sin dar su nombre "por seguridad", desempolvó el aparato y lo encendió para demostrar que sirve, pero sin señal.



En su vivienda hay una niña de preescolar, que tendrá que intentar tomar las clases a través de un celular al que, según dijo, se deberá ingresará saldo constantemente, pues también carece de internet.



Minerva Olmos Conde, de la colonia Rafael Lucio, dijo tener siete nietos y que seis de ellos son de jardín, primaria y secundaria. Las mamás de esos menores, cuatro hijas de Minerva, fueron despedidas durante la contingencia sanitaria.

Foto: Moises Pablo | Cuartoscuro

Dispositivos electrónicos y pantallas, empeñadas

La situación para ellos es complicada, pues la única que obtiene ingresos es Minerva, quién tiene que ver para el pago de la renta de sus hijas y la suya.Además, ahora, con tal de que sus nietos puedan recibir clases a distancia

Benita López, habitante de la colonia Lomas de Chapultepéc, manifestó qué se trata de una situación muy compleja, porque en esta ocasión el regreso a clases será a distancia y muchos padres o jefes de familia que se quedaron sin empleo y por ello se vieron en la necesidad empeñar o vender sus pantallas, tabletas celulares y otros dispositivos electrónicos con tal de obtener recursos "para llevar algo a casa".



En su caso, dijo tener nietos de educación básica y que no todos los celulares con los que cuentan son modernos o actualizados, por lo que les cuesta descargar aplicaciones y archivos que serán necesarios para la educación a distancia.



También dijo estar en contra de los convenios del gobierno federal con televisoras, sostuvo que es increíble que se quiera sustituir a maestros altamente capacitados "por conductores que nada saben de educación".



En esa colonia también hubo habitantes que se quejaron de la mala recepción de la televisión digital; dijeron que los canales casi no se ven y que comúnmente se congelan, además de que no todos tienen pantallas o televisores con ese tipo de recepción.

Obligados a rentar internet o televisión por cable



Gloria Barrera Olmos, de la colonia José Cardel, tiene una niña que entrará a primero de primaria y lo complicado, según ella, es que ahora se verán obligados a contratar el servicio de internet o televisión por cable, a pesar de que representa un gasto extra.



"No hay ingresos y hay muchos gastos, además de que hay familias en donde ni televisión no computadoras tienen; esas familias son las que seguramente tendrán muchas complicaciones", señaló.

Fotos: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Apps "educativas" ocupadas para el Regreso a Clases

Por su parte, Adriana Barrera, de la colonia Margarita Maza de Juárez, dijo que aunque tiene celulares, no le agrada el sistema a distancia, porque los niños no ponen atención;Además, señaló que, pues ahora tendrán que rentar el servicio de internet o comprar a cada rato tiempo aire para que puedan ver las clases.

Este ciclo escolar a distancia 2020-2021, ya no tomará por sorpresa a la mayoría de los padres de familia que tienen hijos en educación básica, pues refieren se ha logrado consensuar con los profesores la plataforma o mensajería instantánea que más se adapta a su economía. Por su bajo costo y ser utilizada desde antes de la pandemia, WhatsApp es una de las favoritas.



De acuerdo con Mariana Fernández Sandoval, quien forma parte de la sociedad de padres de familia de una primaria xalapeña, ubicada en el centro de la ciudad, se llegó al acuerdo de que los niños tomarán sus clases por la televisión y los maestros se encargarán de reforzar los contenidos con resúmenes y actividades que enviarán a través de WhatsApp, medio que les ha funcionado por su fácil manejo.



En la misma situación se encuentran quienes tienen inscritos a sus hijos en escuelas de la periferia. Al respecto, el maestro Andrés Morales, de la Telesecundaria ubicada en la colonia Campo de Tiro, de los estudiantes que atiende, el 98 por ciento tiene acceso a esta aplicación.



“Si no es el alumno es el padre, pero sí cuentan con celular y desde que tuvimos la necesidad de comunicarnos, elegimos este medio”, manifestó. La señora Nallely Marín explicó que ya habían trabajado por WhatsApp y continuarán así.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

, declaró.Definitivamente, expresó la maestra Edelmira Martínez Carrera, la manera en la cual se trabaja tiene que ser de común acuerdo con los padres.En ese sentido, el señor Juan Hernández R. dijo estar satisfecho con haber sido tomado en cuenta para determinar cómo será la educación de su hijo durante la contingencia sanitaria por Covid-19.El colegio convocó a reunión virtual y establecieron que Google Meet se adaptaba a sus necesidades. No tendrán que estarporque los profesores se encargarán de dar los contenidos y asignar las actividades. Creen que ésta será la mejor manera de darle continuidad a su plan de trabajo cuando sea tiempo de volver a las aulas.En niveles más avanzados, como secundaria y bachillerato y universidad,

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

La estudiante Milagros Pérez opinó que es sencilla y práctica, igual que Antonio Sánchez. Alfredo Grajales también cree que es una buena alternativa, sin embargo, lamenta que en Xalapa haya lugares donde la conexión a Internet sea tan deficiente, como en su caso, pues aunque sus papás quisieron contratar un mejor servicio, por vivir en la colonia Portón Colorado no pudieron hacerlo.detalló.Si bien la mayoría ya tiene claridad en cómo será el trabajo en casa,pero se mantienen atentos a los avisos, tanto en las Fanpage de las escuelas como en los “chats”, que hoy se han convertido en la mejor manera de mantener contacto con los otros.

Con información Miguel Salazar y Maribel Sánchez