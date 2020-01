Con un crecimiento menor al 1%, el escenario económico de Veracruz es adverso

Xalapa, Ver.- La perspectiva económica en el 2020 para Veracruz es adversa “por no decir catastrófica” aseguró el investigador del Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores, Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana, Rafael Vela Martínez quien lamentó que las políticas públicas en materia económica no hayan logrado que los veracruzanos tengan certezas para el año que comienza.

Explicó que, lo más delicado del escenario que se vislumbra para este año, es la falta de derrama económica que se vive en la entidad. Recordó que, las nociones básicas de economía apuntan que si no hay una demanda agregada –que debería estar a cargo del gobierno- no se puede potenciar la inversión pública y en consecuencia no se incrementa el consumo en la sociedad. “No se están generando las condiciones para que se cierren lo que llamamos ciclos de negocios. Lo que falta en el estado es liquidez y empujar”.

Local Que la crisis no robe la esperanza de los veracruzanos, piden líderes religiosos

Vela Martínez precisó que aunque el sector primario debería ser el que cargara con el peso económico en Veracruz, este sector se encuentra en un total abandono por parte de las autoridades estatales y federales. Refirió que lejos de lograr la autonomía esperada cada vez hay más dependencia alimentaria. “Esto puede estallar en una crisis alimentaria regional”, alertó.

El catedrático de la Facultad de Economía de la UV destacó que el crecimiento económico que se tuvo en la entidad al cierre del año pasado es menor al uno por ciento cuando en años anteriores se había alcanzado un 2 por ciento. Con estas cifras, dijo, se puede pronosticar que en 2020 el crecimiento de la economía de Veracruz estará en cifras negativas. “Creo que el gobernado debe hacer una reflexión y valorar a todos los funcionarios (…) para poder entregar buenas cuentas”, dijo.

Cuestionado sobre posibles soluciones, el catedrático universitario expuso que la única forma de salvar el año es tomando acciones contundentes en la política económica de la entidad durante los dos primeros meses de este 2020.

Se debe tener una estrategia de desarrollo económico apegada a la realidad de Veracruz y no a lo que le hacen creer al gobernador (…) hay manera de reorientar y a lo mejor no creceríamos al 13 por ciento que están creciendo Querétaro o Aguascalientes pero al menos al 2 o 3 por ciento que está creciendo la población en Veracruz