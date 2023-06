Centros de atención al Sida en Veracruz están desmantelados, acusa Grupo Multisectorial en VIH

Los Centros Ambulatorios de Prevención y Atención al SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de todo el estado, aunque en distinta proporción, están desmantelados reveló Patricia Ponce integrante del Grupo Multisectorial en ITS y VIH/Sida.

Explicó que, según los propios usuarios, se encuentran con situaciones como la falta de agua, que no tienen servicio de sanitarios porque están cerrados y aunque no ha habido desabasto de medicamentos antirretrovirales, sí para enfermedades oportunistas.

Aunado a ello, expuso, han recortado turnos porque había matutino y vespertino y ahora en algunos Capasits solamente hay uno, además de que se redujo el número de psicólogos.

"El Capasits es un centro ambulatorio, lo que hacen ahí es tener servicio de enfermería, médico o médica tratante, psicología, nutrición y odontología, eso es obligatorio por ley para todos los Capasits, parte de esos servicios se han reducido, no volvieron a recontratar, aprovechado la pandemia para desmantelar a los Capasits".

Ante ello, refirió que están preparando un diagnóstico sobre la situación general de Capasits del estado y pedirán ser escuchados por las autoridades.

Secretario de Salud rompió relación con organizaciones civiles

Recordó que, desde la llegada de la actual administración, con el anterior secretario de Salud Roberto Ramos Alor y el actual Gerardo Díaz Morales, no hay ninguna relación, pues decidieron romper la vinculación con las organizaciones civiles que trabajan el tema del VIH durante 20 años, como el Grupo Multisectorial, e incluso les han bloqueado el trabajo.

"Tenemos buzones y banners en todos los Capasits y por instrucciones del anterior secretario nos los quitaron, nos prohibieron entrar a supervisar los Capasits. Lo que a ellos se les olvida es que nosotros tenemos trabajo desde hace 20 años y tenemos usuarias y usuarios con los que seguimos trabajando desde adentro y es así como nos hemos dado cuenta de cómo está la situación".

Por ello, cuestionó por qué la negación de trabajar con organizaciones de la sociedad civil que conocen el tema, con personas que viven con VIH y que están en los propios Capasits.

“Hay grupos en Córdoba-Orizaba, hay otra organización hermana nuestra en Veracruz, en Poza Rica, Xalapa y propio Coatzacoalcos, pero con nadie quieren hablar. La información que antes obteníamos de forma directa, ahora la tenemos que pedir por transparencia; es decir, no ha habido peor momento en la historia del estado Veracruz en términos del programa estatal de VIH y de la atención de la atención con calidad y calidez que en la actual administración”.

¿Cuántos Capasits hay en Veracruz?

En el estado hay cinco Capasits: Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa, Poza Rica y Río Blanco, unos mejor que otros como es el caso de Río Blanco o Coatzacoalcos, pero ninguno está funcionando al 100 por ciento, agregó.

Aprovechó para pedir que no se responsabilice a las o los coordinadores, pues es gente con compromiso, y el problema en realidad es que ya no hay presupuesto para estos lugares.

“Antes sabíamos por ejemplo que el Capasits de Veracruz anualmente se le daba un millón de pesos, llegó un momento que les daban 100 mil pesos para operar y ahora si tú quieres buscar cuánto dinero les dan, no hay, porque el presupuesto iba etiquetado del Congreso de Estado al sector salud y nosotros exigimos que hubiera un presupuesto etiqueta con nombre y apellido para el programa de VIH y eso lo desapareció el anterior secretario de acuerdo con el congreso y hoy le dan lo que quieren”.

¿Cuántos casos de VIH hay en Veracruz?

Precisó que, durante 2020, 2021 y 2022, los casos de VIH en Veracruz se han duplicado y triplicado pues de tener 600 en un año, se ha llegado a tener 1800 y hasta 2000 mil casos pese a que se esconden las cifras.

Y es que recordó que durante la pandemia por Covid-19, los hospitales cerraron porque los convirtieron para brindar atención de Covid-19 y los Capasits se volvieron en surtidores de recetas, cerraron con el pretexto de la pandemia y la gente solo iba a recoger su medicamento por lo que se dejó de dar una atención integral.

Por ello, cuestionó qué pasó con las mujeres que estaban embarazadas durante la pandemia o que se embarazaron en este periodo teniendo VIH, pues seguramente parieron en su casa vía vaginal, además que en ese periodo no se hicieron pruebas de detección oportuna del virus ni se repartieron condones.

“De mortalidad no sabemos, pero obvio que se murió gente, no por VIH, pero ‘yo soy una persona con VIH, tengo una peritonitis y el hospital regional está regional está cerrado, me muero en mi casa, me van a decir, fue una emergencia, claro que fue una emergencia, pero el primer año, pero lo mantuvieron el segundo y lo mantuvieron el tercero y esos tres años se aprovecharon para desmantelar a los Capasits y ofrecer una calidad de quinta a las personas con VIH”.