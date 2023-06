Niega gobernador casos de extorsión de GN hacia transportistas

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó que haya casos de extorsión por parte de la Guardia Nacional a transportistas del estado, pero no descartó que pudiera suceder, por lo que remarcó que no hay complicidad de la autoridad.

“Si algún elemento se quiere pasar también que lo denuncien y nosotros tomamos nota y tomamos acción, de esa manera vamos a salir adelante. No hubo (caso de extorsión) ya lo analizamos y hay hasta un video, no fue así, pero no lo descartemos tiene que darse este vínculo de prevención de que pudiera suceder”.

¿Qué dijo Cuitláhuac García Jiménez sobre la protesta de Amotac?

Tras la protesta de Integrantes de la Alianza Mexicana de Transportistas (Amotac), el mandatario estatal refirió que ya hay dialogo con ellos y que debe existir coordinación.

“Hay un dialogo con la Amotac lo que se tiene que hacer es que entre todos nos pongamos de acuerdo, tanto la Amotac y otras asociaciones de transporte de todo tipo con nosotros, las instancias de seguridad, tránsito y transporte y tenemos que estar coordinados porque tenemos un objetivo en común que es reducir el delito de robo y asalto a transporte”.

Señaló que, por ello, es conveniente actuar de manera conjunta y adelantó que en unos días se dará a conocer la detención de una banda de asaltantes a transporte de carga.

“Los agarramos con las manos en la masa y una vez que avance la investigación lo vamos a dar a conocer, eso se logra con la inspección, con el patrullaje en la carretera, son carreteras federales lo hace Guardia Nacional. Nos coordinamos con la Mesa de Construcción de la Paz para que fiscalías, todos actuemos y vayamos atacando ese tema; nos conviene que nos ayuden a tener todo en orden y regla y vayamos avanzando en el tema de que si algún agente o elemento que esté pidiendo su mordida, tenemos que coordinarnos y en dialogo lo podemos hacer”.

Cuitláhuac García Jiménez refirió que ya hay dialogo con integrantes de Amotac y que debe existir coordinación | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Reiteró que hay un hecho en específico que se denunció por parte de la Amotac, pero que no sucedió como lo narran, aunque destacó que es necesario crear el vínculo para que la autoridad esté atenta y vigilando y estos casos no sucedan.