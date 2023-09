Fiscalía ya identificó algunos cuerpos hallados en Poza Rica: Gobernador

Sin dar a conocer cuántos cuerpos fueron entregados a sus familiares, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez aseguró que la Fiscalía General del Estado ya realizó la identificación de parte de los restos que se encontraron en hieleras en Poza Rica hace un mes.

En conferencia de prensa se negó a dar a conocer el número de cuerpos identificados, así como si la cifra fue mayor a las 16 personas que se preveía fueron localizadas el pasado 11 de agosto.

Leer más: Por presunto robo y venta ilegal de gas suspenden a 8 empresas en Veracruz

“No lo sé (cifras), ese dato lo tiene la Fiscalía y recuerden que por el hecho tan relevante no se van a decir las cosas porque la investigación está en curso, tampoco se tiene sólo un responsable, ahí actuó un grupo de manera muy coordinada y no fue en un día, se entiende que fueron varios días, se debe confiar en el trabajo de la Fiscalía que ya dio resultados”, dijo.

Local Exigen justicia para Irving, joven presuntamente asesinado por policías de Otatitlán

Al ser cuestionado sobre la entrega de los cuerpos, el mandatario estatal reiteró que será la Fiscalía quien presente el informe.

“Yo sé que algunos medios quieren titular a ocho columnas ‘muertes’, pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos resolver el problema, ir al fondo y dar con los responsables, queremos que esos hechos no se repitan, los que deseen matar póngalos, pero nosotros vamos a estar detrás de los responsables, ese es nuestro mayor interés, la seguridad, nosotros no vendemos periódicos para decir ‘métanle ahí lo que se vea más ensangrentado’, nuestro trabajo ese no es”, respondió de forma molesta a la reportera que realizó el cuestionamiento.

Manifestó que no fue fácil la identificación de los cuerpos por la forma en que se encontraron; sin embargo, la Fiscalía logró generar avances.

¿Cuántas personas hay detenidas por la localización de los restos en Poza Rica?

Además, mencionó que por estos hechos se detuvo a seis personas y hace algunos días en Puebla fue localizado y detenido Eder “N”, alias “El Petrolero”, presunto líder de una banda delictiva y presuntamente vinculado al hallazgo de los restos humanos.

“No es fácil la identificación por la forma en que se encontraron, pero se logra, la Fiscalía lo va a hacer (informar), a nosotros nos corresponde ir contra los responsables, tenemos ya los detenidos, al autor, al que encabezó esa célula para hacer ese multihomicidio, está detenido, desde luego se detuvo a quienes en ese momento se encontraron, pero se tenía que ir por quien lo planeó y está detenido”, expuso.

Te puede interesar: Tras las rejas presunto implicado en asesinatos de Poza Rica

Cuitláhuac García Jiménez aseguró que la Fiscalía General del Estado ya realizó la identificación de parte de los restos hallados en Poza Rica | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Al respecto, el mandatario estatal aseveró que el operativo de seguridad en Poza Rica sigue y está dando resultados.

Destacó que la pelea por la plaza de Poza Rica está relacionada con la venta de gas robado, negocio que, dijo, es muy redituable.

Recordó que semanas atrás se realizó un recorrido en dicho municipio y de una muestra de 11 gaseras fueron clausuradas 8 a las que denominó “patito”.

Verónica Hernández Giadáns dio a conocer que hay seis personas detenidas por los hechos ocurridos en Poza Rica | Foto: Victoria Razo | Cuartoscuro

“Todas ilegales, una mostró documentos que pudieran parecer trámites para ponerse en orden, a esa se le dio chance de que justificaran, las otras no se pudieron clausurar porque cerraron antes de que se hiciera el proceso. El huachicoleo del gas que es redituable para ellos, estamos tras eso”, detalló.

Puntualizó que en la zona se detectó la presencia de siete células de grupos diferentes, “lo que identificamos fue que se reagruparon porque detuvimos a medios mandos, nos faltan las cabezas y sobre esas vamos”.