Fiscala asegura que hubo disminución de delitos en Veracruz

Xalapa, Ver.-La titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, asegura que a cuatro años de haber asumido la titularidad del organismo los delitos como homicidios, feminicidios y secuestro han disminuido.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales, la funcionaria manifestó que desde su nombramiento tuvo claro que debía luchar para desterrar las viejas prácticas de corrupción, abatir la impunidad y devolver a la Fiscalía, el respeto, la credibilidad, la confianza y el brillo que nunca debió perder.

"En un acto de razón y valentía del Poder Legislativo, libera a Veracruz del obstáculo que implicaban las componendas que imperaban en la procuración de justicia. La Diputación Permanente de la quincuagésima quinta legislatura de nuestro Estado, me confirió el alto honor de ser la primera mujer en 189 años, en estar al frente de la procuración de justicia", dijo.

Refiere que a cuatro años se han logrado disminuir "los alarmantes índices delictivos" en coordinación con Instituciones federales, estatales y municipales.

Destaca que, en la totalidad de delitos que ocurren por entidad federativa, durante el periodo enero-julio de 2023, por cada 100 mil habitantes, Veracruz ocupa el lugar 26 a nivel nacional.

En homicidio doloso, el lugar 19; con una disminución del 51 por ciento, afirma.

¿Qué lugar tiene Veracruz a nivel nacional en el tema de feminicidio?

Asimismo, comenta que en feminicidio la entidad ocupa el lugar 12, logrando una disminución del 34 por ciento.

En secuestro, Veracruz es el lugar 15 con una disminución del 88 por ciento en los casos, dijo.

"Estos resultados son gracias al trabajo de fiscales, peritos y policías ministeriales. Se ha logrado la desarticulación de células delictivas de extorsionadores, secuestradores y de homicidas, en todo el Estado y se han obtenido sentencias ejemplares mayores a cien años en delitos de alto impacto", manifiesta.

Puntualiza que la transformación de la procuración de justicia es una realidad palpable y que nadie puede negar, "en estos cuatro años, el recurso humano ha sido prioridad como estrategia central de transformación".

"Hoy, las y los trabajadores de esta institución, fiscales, peritos, policías ministeriales y de apoyo administrativo, gozan de salarios dignos y prestaciones justas y proporcionales a sus importantes responsabilidades y cargas de trabajo.Hemos entregado, como nunca, equipamiento táctico, de oficina y vehículos a la policía ministerial, a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, a Peritos y Fiscales, quienes han dado resultados ejemplares a nivel nacional", dijo.

Señala que ejemplo de la administración a su cargo es la construcción de la Unidad Integral de los Servicios Médico Forenses en Nogales, única en su tipo en el país y en Latinoamérica, así como dos nuevos edificios en oficinas centrales, para una mejor atención a nuestros usuarios.

¿Cómo se ha mejorado la atención a familiares de personas desaparecidas?

Menciona que se han dignificado todas las áreas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Semefos; así como unidades y sub unidades integrales de procuración de justicia, entre otras.

"Veracruz asiste en materia de procuración de justicia a un cambio que nos distingue y honra, estamos muy orgullosos de pertenecer a la Fiscalía General y de honrar todos los días los nuevos paradigmas que rigen nuestra actuación: el respeto a los derechos humanos y el deber ineludible de velar por las víctimas y sus familias, reconozco a todo el personal que integra la Fiscalía del Estado, por su entrega y vocación de servicio. Por su compromiso y convicción para procurar justicia, pero, sobre todo, por el sacrificio más grande, que es la presencia y el tiempo de convivencia con sus familias", expresa.

Finalmente, menciona que continuará al frente de la Fiscalía General del Estado, aplicando la política de Cero Tolerancia a la impunidad, "con absoluto respeto al estado de derecho, a la manera juarista, sin distingos, sin complicidades y alejada de tintes políticos, porque estamos convencidos que no hay paz sin justicia, y no hay justicia si esta no se procura".