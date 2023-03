Congreso pide esclarecer asesinato de exdiputado Alexis Sánchez García

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Margarita Corro Mendoza, pidió a las autoridades competentes realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer el asesinato del exdiputado local Alexis Sánchez García.

"Esperamos que las autoridades competentes hagan una investigación y se esclarezca, desde luego las autoridades tienen que cumplir con sus protocolos y somos respetuosos, ojalá que no siga pasando en el estado de Veracruz", expuso.

En entrevista, calificó los hechos como lamentables, los cuales no deben seguir sucediendo en la entidad. "Son hechos muy lamentables, es algo que no debe pasar, que no debe seguir pasando, es algo inaceptable, estamos completamente abatidos por esto que está pasando", dijo.

Refirió que la familia del exlegislador, quien actualmente colaboraba en la Secretaría de Servicios Legislativos del Congreso de Veracruz, no les ha solicitado algún tipo de ayuda o apoyo; sin embargo, afirmó que se brindará la atención que requieran.

"Desde aquí les enviamos el pésame, fue un compañero en la pasada Legislatura, es muy lamentable, aquí estaremos para apoyarles en lo que requieran", comentó.

Ayer personas armadas agredieron a Alexis Sánchez García en su local comercial, tras ello, subió a su coche en su intento de huir del lugar; sin embargo, fue alcanzado por los delincuentes que lo ultimaron, junto a su hijo. Su esposa se reporta grave.

El político llegó al Congreso de Veracruz como diputado local por el Distrito de Zongolica, luego de que compitió por la coalición de los partidos Movimiento Ciudadano, PRD y Acción Nacional, que se coaligaron en el 2018.

Casi al finalizar la 65 Legislatura, el 22 de junio del 2020, fue expulsado del partido, por votar la reforma electoral, que más tarde invalidaron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este día, la mamá del exdiputado murió mientras velaban el cuerpo de su hijo y su nieto menor de edad en una funeraria de la zona centro. Fue el hermano del exdiputado local, Arturo Sánchez García, quien confirmó el fallecimiento de su madre. Perdió la vida a causa de un infarto.