Conoce la enfermedad neuronal que mata a miles en México

Xalapa, Ver.- Se estima que al año mueren entre 5 mil y 7 mil personas de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en todo el país, enfermedad que se presenta mayormente en hombres.

El neurólogo del Hospital General Zona 11 de Xalapa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Luis Martínez Cabañas, explicó que la proporción de hombres y mujeres es de tres a uno, es decir, que por cada mujer existen tres hombres que tienen ese padecimiento en edad de los 50 años en adelante predominantemente.

Es una enfermedad de las neuronas, el tronco cerebral y la médula espinal, que controlan el movimiento de los músculos voluntarios; es decir, de las células nerviosas que tienen a su cargo el movimiento, la fuerza y estímulo que sale desde el cerebro para que las fibras musculares de todo el cuerpo puedan tener movimiento.

“Por ejemplo, que podamos caminar, mover los brazos, hablar, el lenguaje poderlo desarrollar, a eso se le llaman neuronas motoras”, dijo.

La enfermedad se caracteriza por la pérdida de esas neuronas por una causa desconocida, aunque últimamente se sabe que puede radicar en una alteración genética que se trae desde el nacimiento y que, a determinada edad, regularmente de los 50 años en adelante, se tiende a presentar los síntomas.

En el marco del Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que se conmemora el 21 de junio, precisó que se estima que padecen esa enfermedad 5 de cada 100 mil personas, además de que ha habido grandes avances para descubrir qué es lo produce que estas neuronas se pierdan.

Aunque no hay un registro establecido se sabe que la incidencia cambia de país en país, por ejemplo, en Europa es más frecuente que en México; sin embargo, no se tiene un censo porque la sobrevida es muy corta; de 2 años, por mucho, según el especialista en el tema.

Además “yo creo que es la enfermedad más terrible que pueda haber en especialidad de neurología porque llama la atención que uno de los datos clínicos de la enfermedad es que los pacientes están conscientes, se da la pérdida de fuerza pero que incluye la pérdida de fuerza de los músculos respiratorios y por eso es que hay problemas serios que comprometen la vida de la respiración y de la deglución”, remarcó.

Síntomas

Explicó que los pacientes regularmente acuden al médico porque empiezan a tener problemas de lenguaje como empezar a “arrastrar” las palabras como si estuvieran bajo los efectos del consumo del alcohol o a tener movimientos involuntarios de sus músculos.

Especialmente un dato cardinal, son los movimientos involuntarios que tiene la lengua, en la lengua cuando un paciente se explora y se le pide que abra la boca, se presenta como si tuviera una estimulación nerviosa, con movimientos involuntarios múltiples, y bueno esos son datos de posible esclerosis lateral amiotrófica, además los reflejos que valoramos para lo que utilizamos un martillo de reflejos, están aumentados porque esa vía, la motora, la que te cuento que tiene que ver con neuronas de fuerza motora, está alterada y todo eso nos va indicando que un paciente pudiera tener ELA

Recordó que el año pasado hubo una campaña mundial para recaudar fondos, de gente famosa para el estudio de la esclerosis lateral amiotrófica porque se consideraba una enfermedad con medicamentos “huérfanos”.

Como no son muchos los pacientes, estas enfermedades y los medicamentos tienden a llamarse huérfanos porque es uno entre miles de personas quienes lo padecen y es lamentable decirlo, pero a los laboratorios no les importan tanto las enfermedades que tienen pocos pacientes y se destina mucho dinero para la investigación, si fuera el VIH o la artritis pues hay muchos recursos y muchos medicamentos, pero para la Esclerosis Lateral Amiotrófica, pues no

Recomendó que ante la sospecha de la enfermedad por alteraciones de lenguaje o pérdida de fuerza inexplicable, así como la pérdida de peso, se acuda al neurólogo para que se haga una exploración neurológica y se solicite el estudio correspondiente.

Agregó que se trata de una enfermedad bastante compleja que requiere ser examinada por un neurólogo . “Porque fácilmente pueden ser diagnósticos erróneos que finalmente son otras cosas, pues hay que hacer diagnósticos diferenciales, muchas veces vienen con esos diagnósticos, pero puede ser una lesión de médula, esclerosis lateral amiotrófica u otras enfermedades más raras de la neurología”, concluyó.