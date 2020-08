Conoce más de la fisioterapia respiratoria y sus beneficios para la Nueva normalidad

En México, desde el pasado mes de marzo, el Gobierno Federal dio la orden de cerrar negocios considerados no esenciales, además de que la sociedad debía confinarse para disminuir los contagios del Sars-Cov-2 (Coronavirus) y aplanar la curva, sitios públicos como gimnasios, albercas, canchas y parques, en los que la gente realizaba actividad física, limitaron el acceso a sus instalaciones y posteriormente atendieron las indicaciones del Sector Salud.

#QuédateEnCasa fue una estrategia implementada por la Secretaría de Salud con el objetivo de que los empleados, comerciantes, estudiantes y la sociedad en general, salieran lo menos posible y se resguardaran en sus hogares evitando los contagios al asistir a lugares concurridos, sin embargo, la estrategia de Home office trajo consigo una inactividad física que actualmente genera problemas físicos y emocionales, dolores en cuello, cabeza, espalda, piernas, además de estrés, ansiedad e irritabilidad.

La fisioterapeuta, Anahí Rodríguez Martínez, comenta que durante el confinamiento es importante mantenernos activos físicamente para no olvidar el estilo de vida que llevábamos, aun cuando se presenta la nueva normalidad.

“La Fisioterapia es el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que curan, previenen, recuperan y adaptan a personas que desean mantener en un nivel óptimo de salud”

Por su parte, menciona los beneficios que una persona obtiene al realizar esta actividad, con ayuda de un experto:

“La fisioterapia tiene muchos beneficios entre los cuales puedo destacar:”

Previene y controla el deterioro físico, así como también previene y mejora lesiones y/o enfermedades.

Mejora las funciones básicas del organismo.

Potencializa y aumenta la flexibilidad.

Mejora la calidad de vida y brinda autonomía.

La fisioterapia y su demanda en la nueva normalidad

Durante la entrevista, comenta que el estrés es un padecimiento muy común dentro del historial clínico de sus pacientes, no obstante, refirió que este ya se presentaba debido a las actividades laborales de las personas, ahora con la desinformación y el crecimiento de los contagios por covid-19, indica que la situación se ha multiplicado en los casos de atención a pacientes que se rehabilitan.

“Hoy en día estos tres padecimientos (estrés, ansiedad y presión) son los más comunes en los pacientes, aunque estas incidencias ya se presentaban debido a la situación por la que pasamos, los casos se multiplicaron al por mayor; hay actividades dentro del área que podemos recomendar para que los pacientes puedan distraerse a lo largo del día y así mantener la mente ocupada en cosas benéficas para a la salud”

Al tiempo, indicó que lo más recomendable para quienes se encuentran inactivos, es principalmente la actividad física, seguido de una técnica de reeducación postural y del movimiento (esto nos ayuda a tratar y evitar lesiones) y para quienes tengan el acceso actualmente, sesiones de hidroterapia.

Anahí explica que lo más importante durante el confinamiento y para evitar lesiones y problemas, es mater la calma, la psicosis creada por el miedo y sugestión al no mantenernos debidamente informados crea tensión en el cuerpo que, sin saberlo, podría generar una lesión, por ello, reitera que, “el ejercicio es también una medicina que tenemos y que siempre será una herramienta para mantener y mejorar nuestra salud, no solo física sino también mental”.

Fisioterapia respiratoria para disminuir secuelas de Covid-19

Veracruz cuenta con más de 20 mil casos de coronavirus, a decir de la Secretaría de Salud estatal y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos de pacientes recuperados han presentado secuelas de la enfermedad, como problemas respiratorios, nuevamente síntomas de estrés y otras enfermedades mentales, por lo que la fisioterapeuta comenta que la fisioterapia respiratoria se encarga de la prevención, tratamiento y estabilización de las disfunciones o alteraciones respiratorias; la rehabilitación ideal para disminuir las secuelas provocadas por el virus.

“El objetivo principal es mejorar la ventilación regional pulmonar, el intercambio de gases, la función de los músculos respiratorios, etc.”

Nuestro cuerpo nos da señales cuando algo no está bien y al detectar el más mínimo cambio debemos atenderlo de inmediato.

Finalmente, Anahí manifiesta que infortunadamente en México no se tiene una cultura sobre la prevención y cuidado de la salud y menos en el área de fisioterapia, “mucha gente aún no nos conoce y piensa que nuestra función es otra y siempre tienden a confundirnos, a veces nos enfermamos y no le damos importancia y ahí está la diferencia”.

“Los invito a investigar sobre las áreas de atención a la salud, infórmense, no se queden con la duda, recuerden que la salud no es un juego y siempre habrá alternativas y soluciones para cada uno de sus padecimientos”, concluyó.