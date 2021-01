Conoce qué medidas se adoptan para bajar la movilidad en ciudades de Veracruz

Veracruz, Ver.- Derivado de la alerta preventiva por Covid-19, decretada por el Gobierno Estatal, el programa de "Independencia Peatonal", quedará suspendido, expresó el director de Turismo municipal de Veracruz, José Salvatori.

El funcionario explicó que tras una reunión con el sector hotelero y restaurantero, se acordó dicho punto y también se les informó que los restaurantes podrán seguir abiertos, pero con una afluencia del 50 por ciento. Anunció que de igual manera se suspenderán los eventos culturales que se tenían programados en otros espacios públicos, como son la Plazuela de la Campana y el zócalo de Veracruz.

“Platicándolo con los sectores, se les dijo que van a seguir operando de manera normal con el 50 por ciento de la afluencia y nosotros lo que haríamos es posponer esta semana todo lo que son las actividades culturales y artísticas y estaremos posponiendo el programa de "Independencia Peatonal”, confirmó.

El entrevistado detalló que el programa de "Independencia Peatonal", quedará suspendido del 14 al 17 de enero, y ya para el lunes 18 de enero, habrá una reunión donde se valorará la situación.

Reconoció que la afectación al sector hotelero y restaurantero será inevitable, sin embargo se deben de acatar las medidas sanitarias implementadas por el gobierno estatal.

"Naturalmente es algo que ha sucedido desde el año pasado, a mediados de abril y mayo, es algo que estamos viviendo a nivel mundial, donde el sector hotelero y restaurantero se ha visto afectado con esta pandemia. Hemos hecho algunas acciones para que se fomente y para que se lleve el turismo a la alza, pero bueno lo que viene para esta semana es que se tendrá que posponer el programa de "Independencia Peatonal”, manifestó.

Las medidas sanitarias emitidas durante la pandemia por el Coronavirus SARS-CoV-2 tienen la finalidad de cuidar el bienestar de la población de mayor riesgo sin discriminar a ningún grupo social, pero en ningún momento el Gobierno Municipal ha emitido algún ordenamiento para impedir el acceso de adultos mayores a establecimientos comerciales, aseguró la subdirectora de Salud municipal, Flor Patricia del Ángel Aguilar.

Dijo que algunas empresas, centros comerciales y plazas han tomado la decisión de aplicar estas medidas con mayor rigor al recomendado y han prohibido el acceso a personas adultas mayores a sus instalaciones.

De acuerdo con la funcionaria, no existe disposición oficial de ningún nivel que impida el acceso a unidades económicas a personas adultas mayores, embarazadas o menores de edad, sino que se trata de una recomendación general emanada de organismos internacionales de salud.

Detalló que todas estas medidas preventivas tienen el objetivo de cuidar a núcleos poblacionales que se encuentran en mayor riesgo y quizá pueden ser mal interpretadas por los comerciantes.

Aclaró que las recomendaciones sanitarias dirigidas a personas que viven con alguna comorbilidad o se encuentran en grupos de riesgo están enfocadas a la ciudadanía en general y no directamente al sector comercial, por lo que se trata de una decisión particular y no una disposición con consecuencias administrativas.

Finalmente, exhortó a la población a respetar el Decreto de Alerta Preventiva por la Covid-19 emitido por la autoridad estatal, que se aplicará del jueves al domingo en el centro de la ciudad, y permanecer en casa si no hay motivos para salir. En caso de que se requiera acudir a algún espacio público, se debe utilizar gel antibacterial, cubrebocas y aplicar la sana distancia.

En Córdoba no quieren volver a semáforo rojo

Córdoba, Ver.- "La desobediencia civil y no seguir las recomendaciones de cuidado universal son algunos factores que pueden influir en que la Ciudad de los 30 Caballeros vuelva a semáforo rojo e inclusive a un ocupación total de los hospitales que fungen para atención de los pacientes confirmados y sospechosos de este virus", expresó Israel Alejandro Lara Gutiérrez, jefe de Salud del ayuntamiento local.

El doctor mencionó que algunos colegas del Hospital de Especialidades de Veracruz le hicieron el comentario de que ya están saturados con los pacientes, “no se han tomado las medidas necesarias, es un lugar más turístico y no se tiene la cultura de cuidado; todo el cuarto piso esta lleno y al parecer se iba a abrir el piso, así como urgencias que ya estaba lleno”.

No descartó que esto pueda pasar en la ciudad, pues la ciudadanía no está siguiendo las medidas sanitarias y están bajando la guardia. Recordó que al menos en el Hospital Civil Yanga quedan respiradores, mientras que en el IMSS número 8 puedan existir 6 y estos no son suficientes para los pacientes que allí se encuentran y menos para los que puedan ingresar, entonces "sería iluso de mi parte pensar que esta semana no se tendrá aumento de casos”.

Cuestionado sobre la entrega de los cupones para los tanques de oxígeno que se otorgan a los pacientes que se encuentran en sus casas tratándose del virus, dio a conocer que ha existido un aumento en solicitudes, pues la semana pasada llegaron a tener la petición de hasta 50 cupones, cuando hace un mes apenas llegaban a entregar tres.

“Estos datos nos dan un panorama o una visión de lo que ya se está viniendo o se venga, si podrá haber más demanda de los tanques de oxígeno, será ingenuo de mi parte pensar que no habrá aumento de casos en las próximas semanas, los tanques están escaseando en las sucursales grandes, ya se ve el resultado de las salidas de diciembre, posadas y Buen Fin”.

Por otro lado, recomendó a la población vacunarse contra la influenza, pues la temporada invernal con los frentes fríos que se están viviendo puede complicar las enfermedades respiratorias y hasta no descartar casos de Covid-19, dijo, es mejor que quienes presenten síntomas por leves que sean se queden en sus casas en resguardo.

Finalmente Lara Gutiérrez dijo que la nueva cepa del Covid- 19 se tenía contemplada desde mediados de julio, pues se hablada de una mutación del virus e invitó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones universales de cuidado como es la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado de manos constante y el uso de alcohol gel.

Comercios modificarán horarios

Orizaba, Ver.- Tras el decreto emitido por el gobierno del estado y reunirse el Consejo Municipal de Protección Civil, el director de Gobernación Eric Morales Reyes, dijo que el horario de funcionamiento en bares y restaurantes será hasta las 22 horas. También a partir del jueves se instalarán en el centro histórico y accesos a Orizaba, los filtros sanitarios para reducir la movilidad en la que se considera la zona de mayor riesgo de contagio.

“Vamos a reiniciar el perifoneo para invitar a la población a mantener el uso correcto del cubrebocas y la sana distancia”, dijo el entrevistado. Destacó que los integrantes de la Policía Municipal, Tránsito y Protección Civil, seguirán en el operativo para disminuir la movilidad, a partir del 14 de enero desde las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche en el Centro Histórico.

Indicó que el ánimo no decae entre los oficiales de la corporación de seguridad, pues recibieron la noticia, hace unos días de parte del presidente municipal Igor Fidel Rojí López, de la reducción de la jornada de trabajo a 12 horas.

Expresó que se mantiene la revisión diaria de los elementos con filtro de desinfección en la Inspección de Policía para los uniformados y personas que los visitan; además de toma de temperatura y entrevista con el médico, que se realiza desde que inició la pandemia. Destacó la fortaleza física de los policías que no se contagian, aunque si recordó que tuvieron una pérdida confirmada por Covid-19 y otra, por enfermedad.

A los paramédicos de PC les pidió tener mucha concentración al momento de hacer su trabajo, porque un descuido los puede llevar al contagio. Reconoció que todos hacen su mejor esfuerzo para evitar contagiarse.

Comentó que sólo cuentan con una cápsula para traslados, y por fortuna en lo que va de este enero no han tenido ninguno, sólo en diciembre. “Vemos que la gente es atendida en su casa y estamos listos para cuando la población lo necesite”, señaló.

Dijo que la recomendación es la misma que al inicio de la crisis de salud: “Quédate en casa”, y si por necesidad salen, que usen el cubrebocas y mantengan la sana distancia, lavado frecuente de manos y aplicación de gel antibacterial, "solo así saldremos de la pandemia", concluyó.

