Contralor interno de Jamapa busca frenar intervención de la Tesorería

XALAPA, Ver.- El auditor interno del Ayuntamiento de Jamapa, Rafael de Jesús Martínez Méndez, acudió al Congreso local para intentar frenar la intervención de la Tesorería, acto que fue solicitado la semana pasada por ciudadanos que argumentaron presunto uso irregular de recursos.

Para ello, el contralor entregó un documento con el que solicitó que se concluya la revisión a la documentación del ejercicio fiscal 2019, ya que únicamente fueron auditados de enero a agosto.

Como sabemos Jamapa fue audita de enero al mes de agosto, nosotros venimos a solicitar el resto de los meses, queremos que nos vengan a revisar al Ayuntamiento porque es improcedente la intervención de la Tesorería cuando ya hubo una auditoría preventiva

Recordó que el Congreso local aprobó una auditoría a la Tesorería durante el 2019; sin embargo, faltaron cuatro meses de revisión (de septiembre a diciembre), motivo por el que pidió que esta se concluya.

Especificó que el síndico Julio César Sosa Villalbazo ha entregado al Congreso local 68 documentos en los refiere que supuestamente existe desvío de recursos, pero desde el Legislativo se realizaron únicamente observaciones de tipo administrativo.

En su opinión, el síndico desconoce el uso de los recursos, ya que no existe un acercamiento directo con la Tesorería y por ello señala un presunto mal manejo de los mismos.

De esos 68 documentos el Congreso me ha pedido informes, obviamente yo he informado y sólo me han mandado recomendaciones y en este caso con la auditoría fueron observaciones administrativas, fueron ocho observaciones, de las cuales seis son por falta de firma del síndico, de la presidenta y la regidora primera

Pese a ello, el contador reconoció que en las dos revisiones de la Cuenta Pública 2018, realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), sí cuentan con un presunto daño patrimonial de alrededor de 300 mil pesos.

Explicó que entre las observaciones hechas por el órgano fiscalizador se encuentra también la falta de firmas en documentos y volúmenes de obras.