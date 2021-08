Crece exigencia de justicia ante asesinato de José Eduardo

Este domingo familiares y amigos de José Eduardo Ravelo Echeverría, joven de 23 años que falleciera luego de presuntamente ser abusado sexualmente y golpeado por policías de Mérida, Yucatán, le dieron el último adiós en el cementerio municipal de Isla, Veracruz.

Desde la tarde de ayer su cuerpo fue trasladado desde Mérida, hasta su lugar de origen, después de que su madre, María Ravelo viajara hasta ese lugar para brindarle ayuda a su hijo y viviera la negligencia de las autoridades.

Familiares y amigos le dieron el último adiós en el cementerio municipal de Isla

El cuerpo del joven fue velado en Isla y este domingo fue sepultado entre lágrimas y exigencia de justicia de sus familiares y amigos.

El pasado 21 de julio, cuando José Eduardo caminaba por el Centro Histórico de Mérida rumbo a algunas entrevistas de trabajo, fue interceptado por policías municipales bajo el argumento de verlo “sospechoso”.

Según lo dicho por su madre, María Ravelo, los policías le hicieron cuestionamientos sobre su sexualidad mientras lo subían a la patrulla donde lo violaron y golpearon. Narró que al llegar a la cárcel volvieron a abusar de él y fue torturado.

El pasado viernes 6 de agosto, la madre de la víctima, dijo que el Servicio Médico Forense determinó que el joven falleció a causa del síndrome de destrucción orgánica múltiple y politraumatismo. Ese mismo día, protestó con el féretro frente al Palacio de Gobierno de Yucatán donde pidió ser recibida por el gobernador, lo que no ocurrió.

La señora dijo que en próximos días regresará a Mérida para darle seguimiento a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado y que no parará hasta que se castigue a los responsables del fallecimiento de su hijo.

Este hecho ha causado consternación entre la población que se ha sumado a la exigencia de que este hecho no quede impune.

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila dio a conocer sobre la detención de cuatro elementos de la policía municipal de Mérida tras ser señalados como responsables de la violación y asesinato de “El Güero” como conocían a José Eduardo Ravelo quien hace algunos meses salió de la entidad en busca de mejores condiciones de vida.

“Lamento los hechos ocurridos en contra del joven J.E.R.E. originario de Veracruz. Les informo que los policías municipales presuntos responsables de este crimen ya fueron capturados y aplicaremos la ley hasta las últimas consecuencias. Nos unimos a la pena que embarga a la familia y reiteramos nuestro apoyo a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y de la @fgeyucatan que investiga los hechos porque en nuestro estado no hay espacio para la impunidad y hará justicia con todo el peso de la ley”, escribió en sus redes sociales el mandatario estatal.

Gobierno municipal de Isla se suma a la exigencia de justicia

Xalapa, Ver.- El gobierno municipal de Isla, Veracruz, se sumó a la exigencia de justicia por la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echeverría, tras haber sido abusado y agredido presuntamente por policías de Mérida, Yucatán.

Familiares despidieron al joven José Eduardo

En una reunión de su madre y hermano con el alcalde Fernando Molina Landa, dada a conocer por medios de comunicación de la zona como El Gráfico en la Red, la señora María Ravelo, pidió al alcalde que le ayude con su homólogo en Mérida, Renán Barrera, para que no se deje libres a los presuntos responsables de la policía municipal que fueron detenidos.

Además, desmintió que el gobierno de aquel lugar donde el pasado viernes protestó con el féretro de su hijo le haya brindado algún tipo de apoyo para regresar a Isla, pues destacó que quien le ha brindado total ayuda es la misma sociedad de distintas zonas del país.

“Yo le pido al señor Fernando Molina que me ayude a hablar con el presidente municipal (de Mérida) para que esos hombres no salgan libres, ya sean policías municipales o estatales, sea lo que sea, pero que no salgan libres, no me importa si no me reparan el daño, no me importa, lo que me importa es que mi hijo tenga justicia y que se comprometa conmigo a que me va a ayudar”, dijo la madre.

María Ravelo, madre de José Eduardo, pidió al alcalde que le ayude con su homólogo en Mérida para que no se deje libres a los presuntos responsables

Al respecto, el edil dijo que se le brindará todo el apoyo y asesoría jurídica para que este caso no quede impune.

“Aquí no se trata de ver si son municipales, estatales, lo que sea, sino que se haga justicia, cuente con todo mi apoyo, con el respaldo, de toda la parte institucional y jurídica para que se dé seguimiento puntual y se haga justicia”.

Molina Landa señaló que éste no puede quedar como un caso más, sino uno donde se hizo justicia y se aplicó la ley.

“Se habla mucho de que Mérida es una ciudad muy tranquila, bueno pues hoy pedimos a nombre de la señora y del güero que se haga justicia y se haga valer la presunción de que Mérida es una ciudad justa y donde se respeta la vida de los demás y desde aquí hacemos un llamado respetuoso a quienes hoy están al frente del gobierno municipal y estatal a que le den justicia y este caso no quede impune y nosotros haremos todo lo necesario para que esto no quede así”, dijo.

En redes sociales usuarios de distintas partes del país se han sumado a las exigencias de justicia por ese caso que ha causado conmoción entre la sociedad.

Desde el pasado viernes y hasta hoy, han expresado sus condolencias a la familia del “Güero” y han pedido que el gobierno del estado responda por esos hechos.

José Eduardo Ravelo Echeverría migró de Veracruz a Mérida con muchos sueños de superación porque le contaron que era la ciudad "más segura del país".



Su sueño fue truncado por la policía de Mérida, que lo violó y mató a golpes por "parecer sospechoso". #justiciaparaeduardo pic.twitter.com/iHWlKw2QP9 — thGdl (@chai1092) August 8, 2021

Antonio Joey Lagunes Fonseca escribió: “Hoy fue José Eduardo Ravelo de 23 años originario de Veracruz… Mañana puede ser cualquiera, incluso tú. #JusticiaParaJoseEduardo”.

Alex Orué, dijo: “A José Eduardo lo mataron cuatro policías del Ayuntamiento de Mérida, y la negligencia médica (Por homofobia del Hospital O´ Horán) #JusticiaParaEduardo”.

De esa forma, cientos de personas condenan lo ocurrido y cuestionan que se dieran en ciudad considerada como “la más segura del país”. “Detención arbitraria, violación, tortura y asesinato de un joven en Mérida por parte de policías. ¿Dónde está Renán Barrera?” escribió Enrique Torre Molina.