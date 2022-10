¿Crees que la Inteligencia Artificial reemplace a docentes? investigadores analizan tema

La Inteligencia Artificial (IA), a través de las redes sociales, ya maneja las emociones, lo más íntimo del ser humano, algo que no se debe tomar a la ligera por sus repercusiones en la salud mental, en la educación y en la sociedad, expresa el pedagogo Antonio Blanco Villalobos.

El investigador llama a no “demonizar” la IA pero sí a ser conscientes de sus alcances en la construcción de nuevos espacios, los cuales, igual que las escuelas, son sitios de aprendizaje. “Esta inteligencia incide en el comportamiento y estado de ánimo; se ha metido en nuestras vidas y en nuestras casas… altera los espacios y los tiempos de las personas”, expresó.

¿Inteligencia Artificial modifica nuestra forma de ver y sentir el mundo?

Puntualiza que la inteligencia artificial está tendiendo cada vez más a crear autonomía de decisión con la información que el individuo le entrega. Biológicamente, explica, el ser humano es una unidad discreta, capaz de generar su propia energía y sensaciones, pero los algoritmos ya están entrando ahí, con alteraciones de las cuales poco se habla.

El especialista en educación virtual menciona los patrones y preferencias modificados por algoritmos y la poca reflexión que hay sobre cómo la inteligencia artificial mide la velocidad en la que un individuo teclea, cuáles son sus palabras más usadas y qué puede decir.

Ejemplifica que muchas personas no están conscientes de que han estado frente a la IA desde hace varios años, en tareas diarias como escribir en computadora, pues en Word el corrector ortográfico y gramatical estructura los patrones básicos de la semántica.

A nivel económico, considera que los hábitos de consumo están alterados a partir de las conductas en la red social, pues la IA arma el patrón individual y hace redes neurales que se comunican con mil y hasta dos mil algoritmos repartidos por todo el mundo.

“Así, busca gente con patrones similares y a todos les intenta vender lo mismo, lo que lleva a la pérdida de la individualidad e identidad; la IA empieza a comprender los comportamientos del sujeto, los asimila, reproduce y cambia”, declara.

Alertó además sobre el desplazamiento de mano de obra. En un mundo en el cual ya hay robots que pintan paredes y casas, que imprimen murales, que hacen automóviles y hasta analizan datos, el investigador llama a usar la inteligencia artificial a favor, no en contra.

¿Cómo se enfrenta la pedagogía con la tecnología IA?

Ante este panorama, especialistas aseguran que es necesario que los profesores pongan en primer lugar la pedagogía antes que la tecnología, de lo contrario se corre el riesgo de limitar la creatividad y el pensamiento crítico.

A los profesores que empiezan a utilizar de manera excesiva una serie de dispositivos tecnológicos y digitales para que otros aprendan, el investigador Fabio Fuentes Navarro los llama a reflexionar sobre su uso inteligente.

Puntualiza que no se trata de demonizar ni de sacralizar, pero sí de estar conscientes de que los recursos tecnológicos son útiles para ejercer de una manera más apropiada su docencia o su pedagogía, pero no para volverse los protagonistas del proceso.

El experto en educación virtual Antonio Blanco Villalobos añade que hay una acechanza industrial de los software educativos: “Llega un momento en el cual se convierte en una competencia de Apps y softwares y creemos que somos mejores maestros porque utilizamos más aparatos o aplicaciones”.

Puntualiza que la” tecnología se debe poner al servicio de la pedagogía y no al revés, y no se puede decir que se es un mejor un profesor porque se manejan más herramientas”.

El docente César Ordóñez anota que los modelos educativos no se han movido de su pensamiento lineal, a diferencia de la inteligencia artificial que fue disruptiva.

“El modelo sobre el cual seguimos trabajando es de mercado, de generar sujetos capaces de ser empleados”, expresa para luego añadir que el saldo que están dando las universidades que utilizan inteligencia artificial, virtualidad y metaverso es la de generar sujetos homogéneos, individuos que piensan de una misma manera.

Ante el modelo de mercado, explica que el primer paso ya está dado, se genera una tecnología para sustituir la fuerza física del hombre; el segundo, en marcha, son las máquinas que sustituyan al hombre en determinadas labores que han sido cada vez más complejas.

Blanco Villalobos indica que el reto de las universidades y los catedráticos es hacer una educación diferente. Con respecto al papel del docente, opina que no puede ser reemplazado porque está llamado a inspirar, sin embargo la “educación lineal” sí está en riesgo. “La misión es buscar aquello que no puede ser reemplazado por los robots. Todo lo que tiene que ver con emociones e inspiración no es reemplazable”, puntualiza.

¿Cambió el acceso al empleo con la era digital?

La pandemia por Covid-19 aceleró la transición hacia la era digital. En 2022 ya están presentes la Inteligencia Artificial (IA), la automatización y la robotización y su avance es más rápido de lo pensado, expresó José Manuel Velasco Toro, quien indicó que en este paradigma se deben cultivar nuevas habilidades.

El investigador de la Universidad Veracruzana explicó que la era digital ya abrió el proceso a otras dinámicas educativas y a un mercado laboral distinto, donde cada vez hay más desplazamiento del recurso humano.

El historiador enfatizó que en el nuevo orden, los contratadores no quieren un título universitario sino personas con habilidades y actitud para aprender, crear e innovar. “La era digital demanda saber comunicarse, colaborar, crear, innovar, reflexionar y dar sentido a la información”, declara quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Frente a la idea de certeza y planeación que había antes de la pandemia, opina que ahora impera el azoro y que se hizo más grande la brecha de pobreza, inequidad social e injusticia. Además, sostiene que hay una disparidad más clara en el desarrollo cognitivo de amplios sectores de la población, en una muestra clara de las contradicciones del sistema capitalista.

Los celulares, las apps e incluso en Netflix está la Inteligencia Artificial | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Al referirse específicamente al sistema educativo, observó la existencia de profesionales con la idea de no educar para el mercado laboral, sin embargo, anota, la realidad de la vida es obtener un ingreso que permita la supervivencia individual y familiar. “Es inevitable la transición a un mundo que requiere un cambio tecnológico”, sostiene para luego ejemplificar con la reciente solicitud en México de 300 especialistas en ciencias de datos, cuando en el país solo hay dos licenciaturas y tres maestrías.

La Inteligencia Artificial, puntualiza, es la energía que mueve ahora a la producción y a los programas científicos. Asimismo, hay aplicación de un conocimiento tecnocientífico en el manejo de la realidad social, económica, y hasta de perfiles culturales que se están estableciendo a nivel global.

Lo digital, sostiene, es el insumo de valor de los tiempos actuales, en tanto el Internet de las cosas ya modifica la conducta de los miembros de la nueva sociedad, quienes se piensan ajenos a la dinámica pero usan redes sociales, tienen Netflix o le piden a Alexa que les reproduzca su música favorita.