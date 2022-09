Lluvia de balas: testimonios y recuento del atentado en Orizaba

Orizaba, Ver.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría estado detrás del enfrentamiento a balazos que se dio este lunes en Orizaba y que mantuvo en vilo durante varias horas a miles de habitantes del Pueblo Mágico.

Fue el propio gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez quien confirmó que la persona detenida pertenece a este grupo delincuencial que opera en la zona centro de la entidad y trae disputas contra otras bandas.

Ayer la población de una de las zonas metropolitanas más importantes de la entidad intentó regresar a sus actividades normales y olvidarse de los momentos de tensión y pánico que vivieron a consecuencia del enfrentamiento entre fuerzas del orden y delincuentes. Sin embargo, ante el temor decenas de instituciones educativas suspendieron clases mientras que comercios y dependencias también postergaron la hora de inicio de actividades hasta después del mediodía.

Tras el enfrentamiento, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó la detención de un delincuente y el abatimiento de otro, este último se mantiene en calidad de desconocido.

El detenido es Faustino N, alias “El Tino”, a quien le fue asegurada un arma larga y una granada de fragmentación luego de su rendición ante elementos de Fuerza Civil y Policía Estatal. La SSP consideró a el “Tino” como un alto generador de violencia en la zona centro del estado, principalmente en Córdoba y Orizaba, al pertenecer a una célula delictiva.

Momentos de tensión y pánico vivieron orizabeños de la zona centro | Foto: Miguel Castillo/El Sol de Orizaba

A pesar de los videos y fotografías en los que se observan a personas intentando ponerse a salvo de las balas, el gobernador de Veracruz insistió en que no hubo una situación que pusiera en riesgo a la sociedad, pues "solo fueron disparos que salieron de un solo punto" y se protegió los alrededores, por lo que consideró que algunos medios de comunicación quisieron hacer escándalo de lo que realmente no pasó. “Algunos medios quisieron hacer escándalo de lo que realmente no fue porque logramos controlar la situación muy a tiempo sin ningún efecto mayor de afectación”.

Por su parte, el presidente municipal Juan Manuel Diez Francos afirmaba que Orizaba está viva y “sigue sonriendo” al tiempo de insistir que la ciudad tiene a la mejor policía de todo el estado. “Fue un momento muy difícil, pero afortunadamente no dejó consecuencias qué lamentar entre la población”.

Cabe mencionar que el secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, dijo que son 3 las personas detenidas por los hechos, por lo que continúan las investigaciones.

No lo olvidaremos el resto de nuestras vidas: Vecinos

De acuerdo a lo narrado por vecinos de la zona, el enfrentamiento comenzó en una casa de seguridad. En este sitio, aseguran, habían llegado a vivir un grupo de hombres y desde hace cuatro meses se observaban vehículos de lujo durante el día y la noche.

Un residente cercano a la casa de seguridad en donde habría comenzado la balacera relató los momentos de terror que vivió al lado de su familia al sentir tan cerca los balazos. “Parecía que estaban en mi casa, fue algo tan terrible, interminable, algo que nunca olvidaremos para el resto de nuestras vidas”, mencionó el entrevistado.

Peritos, forenses y Guardia Nacional siguen resguardando la vivienda | Foto: Gabriel Lagos

Aún con el rostro desencajado al recordar los hechos de la tarde del lunes, el declarante señala que al lado de sus familiares se refugiaron en una de las habitaciones de su vivienda, cerraron puertas y ventanas y empezaron a orar.

“Pedimos a Dios por nuestras vidas, para que terminara pronto esta pesadilla que tardó más de dos horas en calmarse, pero aun cuando ya no había disparos, no pudimos dormir debido al ir y venir de las patrullas y los policías toda la noche”, citó.

Respecto a sus vecinos, señaló que nunca les prestaron atención a pesar del constante arribo de vehículos de lujo, ya que no molestaban a nadie durante su estancia y tampoco se dejaban ver.

Otro vecino expuso que las personas de esa calle (Sur 15), recién habían llegado pero no se les veía alterando el orden o molestando a la gente.

“Por eso fue que nos sorprendimos, imagínate que estás tranquilamente en tu casa y de pronto se empiezan a escuchar balazos que parecían disparos de bazuca, por Dios, estamos aterrorizados”.

El entrevistado dijo haber pasado el enfrentamiento al lado de sus dos menores hijos, su esposa y madre no estaba con ellos. “Mis hijos ya no quieren salir de casa, pero tampoco quieren estar más aquí”, mencionó el entrevistado.

Orizaba parecía neutral en la violencia

La región centro del estado de Veracruz se ha visto envuelta en hechos de violencia que ponen en alerta a la población la cual no olvida los múltiples enfrentamientos en los que delincuentes y policías han dejado un rastro de balas y muerte esto principalmente en la zona de Córdoba, Ixtaczoquitlán y Nogales, siendo Orizaba un municipio neutral que rara vez se caracteriza por estos escenarios.

Fue en Ixtaczoquitlán en la comunidad de Campo Grande en donde el año pasado con fecha 11 de agosto se dio una balacera entre delincuentes y policías por una situación similar a la ocurrida este lunes en Orizaba, aquella vez fueron 4 fallecidos el saldo de ese suceso en el que fue localizada una casa de seguridad en la comunidad.

En los alrededores de el Pueblo Mágico es en donde se han dado estos hechos delictivos como fue el asesinato del aspirante del PRI a la alcaldía del municipio de La Perla, José Melquiades Vásquez el 4 de marzo del 2021.

Así también múltiples secuestros, asesinatos y cuerpos desmembrados se han encontrado en las inmediaciones de Orizaba en donde este 2022 los hechos delictivos más recientes se dieron el pasado 24 de agosto cuando agredidos 3 policías de Seguridad Pública en la unidad habitacional Valle Dorado, del municipio de Ixhuatlancillo.

Además de resultar heridos fueron desarmados y las armas fueron encontradas posteriormente en Barrio Nuevo Orizaba, el 26 de agosto. Por este caso fue detenido Miguel Ángel N, alías el "Panque", jefe de Estacas de una célula delictiva, luego de que intentara evadir la presencia policial y disparara contra los oficiales, en la calle San Isidro 2, colonia Unión y Progreso, en el municipio de Ixhuatlancillo.

El pasado sábado 10 de septiembre fueron agredidos elementos de Fuerza Civil y Policía Estatal, luego de encontrar a desconocidos en la comunidad de Aguxinola, perteneciente al municipio de Acultzingo. Los agresores escaparon y hasta el momento no se reportan detenidos al respecto.

