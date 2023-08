Xalapa, ciudad llena de obstáculos para peatones

Tener una ciudad accesible y amigable para el peatón es un reto permanente y se tiene que ir avanzando en las medidas de las posibilidades de la ciudad misma consideró el jefe del departamento de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Xalapa, Alfonso López Pineda.

Un adversario natural es también la topografía de Xalapa que genera que las banquetas estén construidas con escaleras, rampas o desniveles muy altos y por lo que dejan de ser accesibles para quienes son creadas las banquetas.

Te recomendamos leer: Urge que autoridades rehabiliten parque ecológico en colonia Ferrocarrilera

“Y hay muchos problemas en la ciudad justamente porque se han venido asentando de manera regular cocheras o rampas para coches dentro de sus casas, pero la rampa misma es un reto para los peatones o los desniveles”.

Otro obstáculo, reconoció, son las invasiones que hacen los comerciantes, los vendedores ambulantes y casetas telefónicas, áreas jardinadas que en ocasiones adopta el ciudadano / Foto: Rene Corrales | Diario de Xalapa

Otro obstáculo, reconoció, son las invasiones que hacen los comerciantes, los vendedores ambulantes y casetas telefónicas, áreas jardinadas que en ocasiones adopta el ciudadano, pero que se convierten en un reto para la accesibilidad de las personas.

Local Xalapa tendría nuevas fuentes de abastecimiento de agua de predios municipales en 2024

Explicó que esto es a lo que diariamente se enfrenta la autoridad y por lo que la tarea es ir sensibilizando a la gente de que la banqueta es de todos y nadie se puede sentir propietario de ella.

“Por eso tenemos que convencer a los ciudadanos de que no porque colinde con su casa, ellos pueden ponerle lo que quieran como una maceta, a veces es un obstáculo o ‘me interesa meter mi coche y me conviene que la rampa la construya para que sea más económica para mí’ y el peatón, dónde queda. Ese es un esfuerzo que todos los días estamos trabajando y todos los días estamos retirando cosas que la gente deja en la banqueta y la calle”.

Lee más: Colonias en periferia de Xalapa, ¡tienen un desorden vial!

Ley de Movilidad

Agregó que la tendencia nacional con la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial es que las banquetas deben ser accesibles para todos, para personas de la tercera edad, las personas invidentes o con capacidad motriz y todos tienen el mismo derecho para caminar y acceder.

“Si las banquetas no tienen las capacidades suficientes para ellos no son accesibles. Antes se cuestionaban las rampas que había en las esquinas para personas con discapacidad, hoy es una obligación que todas las nuevas infraestructuras tienen que contener eso en las esquinas para hacerlas accesibles. Hay gente que no termina de entender que no tiene que haber uno o haber 100, la infraestructura se tiene que dotar para que todos tengan el mismo derecho de poder caminar o andar”.

De ahí, subrayó, la importancia de que desde el ayuntamiento de Xalapa se fomente que la infraestructura sea accesible para todos.

Un adversario natural es también la topografía de Xalapa que genera que las banquetas estén construidas con escaleras, rampas o desniveles muy altos y por lo que dejan de ser accesibles para quienes son creadas las banquetas / Foto: Rene Corrales | Diario de Xalapa

Te recomendamos leer: ¡Se defienden! Aclaran en el SUX: urge renovar parque vehicular, pero no hay dinero

La autoridad local, dijo, ha estado identificando muchas zonas de oportunidad para mejorar las condiciones de los peatones dado que hay muchos espacios de calle que se convierten en un “mar de vehículos” que están mal estacionados y por lo que el peatón pierde visibilidad para cruzar.

Por ello es que, de manera conjunta con el Gobierno del Estado, están realizando algunas intervenciones en la ciudad. Próximamente se trabajará en tres cruceros de la ciudad: la esquina de Bravo con Cayetano Rodríguez, Morelos con Alonso Güido y Sebastián Camacho con Morelos.

“Son tres esquinas que están en tres cuadras, pero por donde mucha gente tiene que caminar para ir a la clínica del Seguro Social y en la traza de la calle es muy irregular. Identificamos de manera conjunta y vamos a hacer con organismo táctico la ampliación de banquetas para que el peatón tenga visibilidad siempre cuando tiene que cruzar y que se dejen los espacios necesarios para que siga habiendo la circulación vehicular que existe. Pero sí retirar algunos vehículos que, en esas esquinas, impide la visibilidad y lo único que generan es mayor congestionamiento para todos”.

Local Veracruz, ¡uno de los estados más pobres de México! De acuerdo al Coneval

Los puentes viales sí son necesarios

López Pineda reconoció que, si bien la mayoría de la población no se mueve en vehículos particulares, hay una realidad de que los congestionamientos viales los estamos viviendo todos y estamos urgidos de ir y llegar rápido.

“Y todos queremos llegar ya sea en transporte público, en vehículos particulares, caminando, en bicicleta, si no tenemos accesibilidad seguimos haciéndonos complicaciones innecesarias. Tenemos que hacer que las vialidades principales de la ciudad sean expeditas, que haya forma de ir y venir, eso no quiere decir que no se tenga que invertir en infraestructura para peatones, para ciclistas, la elección de qué primero y qué después es una decisión que nos rebasa a nosotros”.

López Pineda reconoció que, si bien la mayoría de la población no se mueve en vehículos particulares, hay una realidad de que los congestionamientos viales los estamos viviendo todos y estamos urgidos de ir y llegar rápido / Foto: Rene Corrales | Diario de Xalapa

Sin embargo, expuso que el esfuerzo que se está haciendo por mejorar la infraestructura de la vialidad más importante que tiene la ciudad como Lázaro Cárdenas, que sigue siendo un enlace carretero, que es y seguirá siendo la carretera federal que conecta México con Veracruz y Xalapa, considerando que el libramiento sigue siendo de cuota, es importante.

Lee mas: Activistas no piensan quitar plantón en Lázaro Cárdenas; te contamos

“Si de todas maneras tiene que ser un paso carretero, la obligación de quien esté al frente, de la autoridad, tiene que tomar decisiones importantes para que sea un paso carretero y se brinde la seguridad para todos”, abundó.

El día del peatón

Celebrar al peatón es celebrarnos todos, remarcó, porque todos somos peatones independientemente de si se cuenta o no con un vehículo para moverse en la ciudad, a propósito de la fecha conmemorativa cada 17 de agosto.

“Hay un momento dentro de la movilidad que tenemos necesidad de hacer quienes vamos a trabajar o vamos a la escuela o andamos haciendo actividad económica, todos tenemos que hacer un paso de caminar, todos somos peatones, entonces esta es una celebración para todos, no tenemos que separar al peatón de los demás, todos somos peatones”, añadió.

De ahí que enfatizó que todos los días debería existir la reflexión de que el peatón es primero “y si nos consideramos gente, somos peatones”.