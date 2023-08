¡Se defienden! Aclaran en el SUX: urge renovar parque vehicular, pero no hay dinero

El presidente de la Sociedad Cooperativa del Servicio Urbano de Xalapa, Oscar Luis Ceballos Ramírez, reconoció que existe una “urgencia” de renovar su parque vehicular; sin embargo, explicó que desde la pandemia se enfrentan a una situación económica compleja y que tienen más de 9 años que no se actualizan sus tarifas.

Afirmó que el costo de las nuevas unidades es alto, además de que no hay en existencia y los insumos siguen al alza.

“Anteriormente el combustible ¿en cuánto estaba? 11.00 pesos y hoy lo tenemos en cerca de 25.00, para poder adquirir unidades nuevas es costoso. Lo que estamos haciendo es avanzando y saliendo adelante, tan es así que a principios del mes de julio se adquirieron cinco camionetas sprinter para darle una nueva modalidad a la ciudadanía xalapeña”.

Refirió que se hizo una conversión de unidades grandes a esas más pequeñas para que se tenga mejor movilidad dado que con los camiones es más complicado moverse en el tráfico.

“Con estas pequeñas se tiene un poco más de fricción para poder llegar a sus destinos los usuarios, es lo que hoy en día venimos a ofrecer en esa nueva modalidad y sigue siendo el mismo costo, no tiene ningún incremento, al contrario, se tiene que mantener”.

Dijo que todos los transportistas están viviendo esa situación complicada al no actualizar la tarifa, pero aun así están tratando de mejorar su servicio. “Todas nuestras refacciones son valuadas en dólares, ahorita está abajo, pero para nosotros es costoso, las refacciones incrementaron, los insumos, aceite, toda refacción está por las nubes”.

Aun con esto, remarcó que han trabajado en el mejoramiento de unidades pues hay naves en talleres, desde el eléctrico, mecánico y de renovadora de llantas.

“Tan es así que estamos trabajando para sacar adelante nuestras unidades, darles mantenimiento preventivo. Hay muchas unidades que sí están un poco dañadas por el tema de la pandemia que sí se nos complicó mucho, nosotros estuvimos trabajando aquella vez hasta con un 40 por ciento de nuestras unidades”.

Remarcó que otro problema es que no hay vehículos en existencia en las armadoras por lo que se han acercado a Gomsa Camiones para poder adquirir unidades, pero tampoco tienen y están proyectadas hasta enero del siguiente año porque tienen pedidos rezagados.

“Sí hay situaciones en las que todos los transportistas estamos con un rezago, no mayor, pero estamos rezagados”.

Agregó incluso que, ante la falta de actualización de las tarifas del transporte, para muchos conductores su trabajo ya no es redituable y han optado por tener otro empleo o empresa porque para ellos no sube el salario mínimo.

La revista vehicular

Explicó que el proceso de la revista vehicular les permitirá contabilizar las unidades en rezago e iniciar el proceso de adquirir algunas nuevas para continuar con su servicio, pero también identificar irregularidades con las concesiones.

Expuso que otro problema al que se enfrentan es el de los taxis colectivos que les han provocado mermas al ser un servicio de transporte desleal.

“Esto es como premura, algo principal que se tiene en esta situación y con esto ver los que somos verdaderos transportistas, para nosotros la revista nos sirve de mucho porque tal vez algunos compañeros no tienen las concesiones indicadas para poder estar dando servicio y han habido situaciones como el taxi colectivo que nos ha pegado demasiado”.

Explicó que en varias colonias de Xalapa se aplica esta modalidad donde se cobra 10 pesos por usuario, y metiendo más de las cuatro personas permitidas, “luego van hasta cinco o seis”.

Choferes que prestan mal servicio

Consideró que cuando se tiene algún reporte de la ciudadanía por un mal servicio se sanciona a los conductores, incluso por prácticas como conducir con el celular en la mano. Refirió que se aplican correctivos cuando es el caso, aunque también expuso que en ocasiones se generaliza.

“Internamente nosotros tenemos un reglamento y en nuestros estatutos se marcan muchas cosas en esto de la disciplina. Cada semana tenemos cursos gracias a la dirección de Transporte y Seguridad Vial que nos hacen para los socios que es el manejo a la defensiva y estar viendo las situaciones que conllevan a no hacer nuestro trabajo bien en la calle”.

Refirió que hay situaciones como el del accidente registrado recientemente entre una unidad de transporte público y otros autos particulares en la avenida Lázaro Cárdenas en donde se piensa que son todos los involucrados.

Refirió que hay situaciones como el del accidente registrado recientemente entre una unidad de transporte público y otros autos particulares en la avenida Lázaro Cárdenas en donde se piensa que son todos los involucrados.

“Pero se menciona servicio urbano y no, servicio urbano no entró dentro de eso, habemos muchas líneas, muchos transportistas que andamos trabajando y no es globalizar, el servicio urbano es un transporte, pero cada sociedad y empresa tiene su régimen, su razón social que es la que nos identifica”.

Rutas del transporte

Sobre las rutas del transporte público consideró que sería necesario trabajar en un reordenamiento que permita mayores beneficios para los usuarios.

“Sí sería importante hablar de un reacomodo, hay paradas que teníamos dentro del centro de la ciudad y que hoy en día han afectado a la ciudadanía que ya los estamos dejando muy lejos de donde anteriormente los acercábamos”.

Por ello consideró que sería positivo hacer un reordenamiento y que están trabajando de la mano con la dirección de Transporte para su análisis.

“De las rutas que pasan cada hora o algo similar, nosotros hacemos un análisis en frecuencias porque conforme aforos haya, es como se van incrementando más unidades, la ruta que necesita más aforo es donde se está poniendo más atención”.